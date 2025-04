田辺聖子さんの短編小説で、2003年に日本で実写映画化された『ジョゼと虎と魚たち』が、韓国版として10月29日(金)より全国順次公開することが決定し、ポスタービジュアル・場面写真が解禁されました。

日本版『ジョゼと虎と魚たち』は、田辺聖子さんの同名短編小説を、妻夫木聡さんと池脇千鶴さん主演で2003年に実写映画化。

その年のキネマ旬報・日本映画ベストテンに選ばれた他、数々の映画賞を受賞するなど大きな話題となりました。

また、2020年には劇場アニメ版が公開されて再び注目を集めるなど、時代を問わず愛されている作品です。

今回の韓国版では、日本でも人気の韓流ドラマ『知ってるワイフ』、『ある春の夜に』などに出演し、韓国ドラマ界で“ラブコメの女王”として活躍する女優ハン・ジミンさんがヒロインのジョゼを演じます。

そして、心優しき青年ヨンソクは、Netflixの人気ドラマ『スタートアップ:夢の扉』に主演するなど、若手俳優として注目を浴びるナム・ジュヒョクさんが演じ、2人でダブル主演をつとめます。

日本で現在も愛されている名作が、韓国映画界によって、どのようにリメイクされるのか? ぜひチェックしてみてください!

作品概要

『ジョゼと虎と魚たち』

※英題は『Josee』

公開日:10月29日(金)よりkino cinéma横浜みなとみらい・立川髙島屋S.C.館・天神 ほか全国順次公開

脚本・監督:キム・ジョングァン

提供:木下グループ

配給:キノシネマ

公式サイト:https://movie.kinocinema.jp/works/josee

Original Film © 2003 “Josee, the Tiger and the Fish” Film Partners. All Rights Reserved.

© 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

