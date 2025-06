エイベックス通信放送は5月17日、韓国ドラマ「霊魂修繕工」の配信をdTVにてスタートした事を発表しました。

同ドラマは、映画「エクストリーム・ジョブ」のシン・ハギュンと「イタズラなKiss~Playful Kiss」でブレイクしたチョン・ソミンが主演をつとめるメディカル・ヒーリング・ラブストーリー。

精神科病棟が舞台となっており、シン・ハギュンは精神科医のイ・シジュン役、チョン・ソミンは「間欠性爆発性障害」に悩む女優のハン・ウジュ役を演じています。

また、実力派キャストによる脇役も見どころとのこと。シジュンの親友であるイン・ドンヒョク役には「ダーリンは危機一髪」のテ・インホ、シジュンに想いを寄せる女医チ・ヨンウォン役には「マイ・ボス マイ・ヒロイン」のパク・イェジンが登場します。

dTVは、WEBサイトからの会員登録にて利用可能。テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンに対応しています。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2020 KBS. All rights reserved

(フォルサ)