U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は5月11日から、韓国ドラマ『人生最高の贈り物~ようこそ、サムグァンハウスへ~』の独占配信を開始しました。

涙あり笑いありのヒューマンラブストーリー

同作は、料理上手なイ・スンジョン(チョン・インファ)が大家のサムグァンハウスで繰り広げられる笑いと感動のヒューマンラブストーリー。下宿に住む彼女の養子3人と訳あり住人たちの悩みや恋愛模様は、ぐいぐい引き込まれると大人気です。子どもの1人、ビッチェウンを演じるチン・ギジュと、工事現場で出会うウ・ジェヒを演じるイ・ジャンウは、この作品で2020KBS演技大賞ベストカップル賞を受賞しました。

同作は全100話。5月11日~9月2日にかけて順次、U-NEXTで独占配信。5月11日からは、第1話~第20話が配信中。大ヒットドラマ『たった一人の私の味方』のイ・ジャンウとホン・ソック監督が再びタッグを組んで送る心温まる人間ドラマ、お見逃しなく!

<『人生最高の贈り物~ようこそ、サムグァンハウスへ~』(全100話)配信開始日>

第1話~第20話:2022年5月11日(水)12:00

第21話~第40話:2022年6月3日(金)12:00

第41話~第60話:2022年7月6日(水)12:00

第61話~第80話:2022年8月3日(水)12:00

第81話~第100話:2022年9月2日(金)12:00

価格:各220円(視聴期限7日間)

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0068758?rid=PR00697

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2020 KBS. All rights reserved

(フォルサ)