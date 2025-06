100%韓国エンターテインメントチャンネルのMnetは5月10日、ドラマ「酒飲みな都会の女たち」の日本での放送・配信を7月よりスタートすることを発表しました。

同作は、1日の終わりにお酒を飲むことが生きがいのアラサー女性3人を主要に、平凡な日常の中で巻き起こるリアルな生活を描いたヒューマンドラマです。韓国では配信後、リアルさが話題となりました。

主要人物を演じるのは、バラエティ作家のアン・ソヒ役のイ・ソンビン、ヨガ講師ハン・ジヨン役をつとめるハン・ソナ、YouTuberカン・ジグ役のApinkのチョン・ウンジ。

CS放送Mnetでは7月3日に1話の先行放送を予定しているほか、Mnet Smart+では本放送&7日間見逃し配信で視聴が可能です。

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

(フォルサ)