CS放送局「衛星劇場」は、開局30周年記念として人気ボーイズグループSF9のチャニとフィヨン共演のドラマ『MIRACLE/ミラクル』を韓国での放送・配信に先駆けて、4月22日より日本初放送することを決定しました。

本作は、『梨泰院クラス』『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』『今、私たちの学校は…』などのヒットドラマで知られる韓国のJTBCスタジオと、日本の株式会社アクロス、TCエンタテインメント株式会社、ぴあ株式会社が日韓共同製作した作品です。

SF9の2人と『女神降臨』などで知られるカン・ミナが共演した本作では、スターになる夢を持つ男女がお互いへの愛や友情を育みながら、目標に向かって試練を乗り越えていく日々が描かれます。

世界的に活躍するスーパースター・ルイス(チャニ)の推し活をしながら、いつかアイドルになることを夢みるソリン(カン・ミナ)。そしてそんな彼女をずっとそばで見守ってきた幼なじみのシウ(フィヨン)。

“憧れの推し”と“男友達”との間で勃発する三角関係に、目が離せません。果たしてソリンはどちらを選ぶのか? ぜひチェックしてみてください!

作品概要

「MIRACLE/ミラクル」

放送日:毎週金曜23:00~ 【再放送】毎週木曜13:30~

※第1・2話のみ2話連続放送。スカパー!、J:COMなど一部ケーブルテレビ局では無料放送。

特設ページ:https://www.eigeki.com/special/miracle

