heart relationは5月31日、ライフスタイルブランド「Her lip to」にて5周年を記念した「Her lip to 5th Anniversary Book」(宝島社)の予約販売をAmazon他ネット書店にて開始しました。

同ブランドは、6月20日をもってブランド設立から5周年を迎えます。

今回発売するのは、ブランド初のオフィシャルブック。全40ページに渡る誌面では、5周年を記念して撮り下ろしたスペシャルなシューティングをはじめ、ブランド設立から5年間の歩み、プロデューサーの小嶋陽菜さんによるロングインタビューなどを掲載しています。

特別アイテムには、小嶋さんの監修による「One Handle Bag」と「Vanity Pouch」の2種が登場。

ファブリックや形・サイズなどのデザイン性だけでなく、5周年を記念した5つの収納ができる仕掛けを施し、機能性までこだわりつくしたアイテムとなっています。

書籍概要

書籍名:

Her lip to 5th Anniversary Book Vanity Pouch ver.

Her lip to 5th Anniversary Book One Handle Bag ver.

価格:各3,289円

発売日:6月28日

予約発売日:5月31日

販売場所:Amazon他ネット書店にて予約開始

発行元:宝島社

(フォルサ)