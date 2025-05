CS放送局「衛星劇場」は2月17日から、キム・ミンジェ、パク・ギュヨンが共演する韓国ドラマ「ダリとカムジャタン~真逆なフタリ~」の放送を開始しました。

キム・ミンジェ×パク・ギュヨン共演のハートウォーミングラブコメディ

同作は、商魂たくましいコスパ男子と芸術を愛する生活力ゼロのヒロインという真逆の2人が美術館再興のため力を合わせるハートウォーミングラブコメディ。

キム・ミンジェが演じるのは、口は荒いけれど根は優しいカムジャタンチェーン店跡取りのムハク。新鋭パク・ギュヨンは、オランダの美術館で働くマイペースな学芸員のダリを演じています。

激しくぶつかりあうシーンからロマンティックなラブシーンまで、抜群の相性で“ダルムカップル”として韓国で大人気となりました。

生活力ゼロだけど、芸術を愛するダリと、芸術には全く疎いけれど生活力に溢れたムハク。正反対の2人は次第に惹かれあうストーリーは必見です。YouTubeでは、予告動画も公開しています。

作品概要

ダリとカムジャタン~真逆なフタリ~

放送日:2月17日

時間:毎週午後11:00~深1:30ほか ※2話連続放送

制作:2021年/韓国/全16話

出演:キム・ミンジェ、パク・ギュヨン、クォン・ユル、ファン・ヒ、ヨヌ

★「ダリとカムジャタン~真逆なフタリ~」詳細

https://www.eigeki.com/series/16062

★「ダリとカムジャタン~真逆なフタリ~」予告動画

https://www.youtube.com/watch?v=Efi8oQpBNBk

Licensed by KBS Media Ltd. © 2021 KBS. All rights reserved

