宝島社は12月21日、「sweet 特別編集 谷まりあ写真集 You and Me」を発売しました。

ベッド、バスルーム、プール、海などシチュエーション豊富!

発売したのは、モデルやバラエティ番組など多方面で活躍する、谷まりあさんの写真集。

ラフなスタイリングで食事を楽しんだり、動物と触れ合い無邪気な笑顔を見せる自然体な姿など、“かわいいとセクシー”を併せ持つ谷さんの魅力がたっぷり詰め込まれた一冊となっています。

同書では、ベッド、バスルーム、プール、遊園地、海など様々なシチュエーションを用意。

透け感のあるチュールやレースの衣装を着こなしたり、バスルームで泡に包まれたり、同書でしか見ることのできない大人の色気もたっぷり収録しています。

また、タイトルの「あなたとわたし」を意味する“You and Me”には、写真集を手に取る読者との繋がりを意識したという谷さんの想いが込められています。

書誌概要

sweet 特別編集 谷まりあ写真集 You and Me 2,530円

sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me NFTデジタル特典付き 3,080円

URL:https://tkj.jp/book/?cd=TD037169&path=&s1=https://www.amazon.co.jp/dp/4299037162/

(フォルサ)