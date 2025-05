宝島社は12月21日、モデル・谷まりあさんの写真集『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』を発売。現在、予約を受け付け中です。

NFTのミニ写真集付きの特装版も同時発売

『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』は、ファッション誌「ViVi」の専属モデルとして活動を経て、現在はモデルのほかバラエティ番組の出演や女優としても活躍する谷まりあさんの写真集。同書では、instagramのフォロワー数254万人超え(2022年11月現在)の谷さんが、SNSでは見せない世界観を披露しています。”かわいいとセクシー”を併せ持つ谷さんの魅力を余すところなく詰め込んだ一冊となっています。

各書店では、特典付きで販売。楽天ブックス、セブンネットショッピングで購入する場合、オリジナルポストカードの特典つき。紀伊國屋書店では、特典としてサイン&コメント付きレシートを用意します。Amazonでも抽選でサイン入りチェキが当たる予約キャンペーンを実施中。

そのほか、NFTのミニ写真集付き(ミニ写真集・動画コメント・手書きメッセージのセット3種のうち1種をランダム封入)の特装版『特装版 sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me NFTデジタル特典付き』も同時発売します(誌面は通常版と同じ)。

東京と大阪では、書店イベントも開催予定です。

意外な一面も見れるかも……? 気になる方は早めの予約をおすすめします。

書誌概要

・『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』

定価:2,540円

・『特装版 sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me NFTデジタル特典付き』

定価:3,080円

(フォルサ)