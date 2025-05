U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、9月21日より独占配信する韓国ドラマ『月水金火木土』のティザー映像3種類を初公開しました。

パク・ミニョン&コ・ギョンピョ&キム・ジェヨン出演の新ドラマ

韓国tvNで9月21日より放送予定の最新ドラマ『月水金火木土』は、契約結婚マスター、チェ・サンウン(パク・ミニョン)を巡って、月水金の長期独占契約顧客であるチョン・ジホ(コ・ギョンピョ)と、火木土の新規顧客になったスーパースターのカン・ヘジン(キム・ジェヨン)がロマンスを繰り広げるラブコメディです。

チェ・サンウン役を演じるのは、『キム秘書はいったい、なぜ?』『彼女の私生活』で主演を務め、“ラブコメの女王”との呼び声も高いパク・ミニョン。外見はもちろん、資格や様々な能力まで兼ね備えた完璧主義のチェ・サンウンを魅力たっぷりに演じています。

また、職業、趣味、性格すべてが謎に包まれたミステリアスな人物として描かれるチョン・ジホを演じるのは、『D.P.』『プライバシー戦争』に出演し演技力に定評のあるコ・ギョンピョ。もう一人の顧客であるカン・ヘジン役では、『100日の郎君様』『あなたに似た人』に出演しモデル出身の甘いマスクで視聴者を魅了したキム・ジェヨンが出演しています。

今回、『月水金火木土』のティザー映像の第1弾から第3弾を初公開。結婚が必要になるわずかな時間、そのソリューションを提供する“契約結婚マスター”が職業のチェ・サンウンは、長期顧客であるチョン・ジホと新婚夫婦のように振る舞います。

一方、彼女の新規顧客として「火木土は僕と契約しましょう」と提案するカン・ヘジンの姿も。今後、3人がどのようなロマンスを繰り広げるのか注目です。

「U-NEXT」では、韓国と同日となる9月21日より独占で見放題配信します。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

作品概要

『月水金火木土』<全16話>

配信開始日:2022年9月21日 24:00 ※毎週水・木配信

配信情報:U-NEXT/見放題(日本初・独占配信)

<ティザー映像>

【第1弾】https://youtu.be/th-LWMgDWTA

【第2弾】https://youtu.be/sBtToz2HOw0

【第3弾】https://youtu.be/ILFeRSdWVdA

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

(エボル)