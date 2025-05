USEN-NEXT GROUPのU-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年6月下旬より韓国ドラマ『Dear.M』を世界に先駆けて、最速で独占配信します。

NCT ジェヒョン&パク・ヘス主演の韓国ドラマ

韓国ドラマ『Dear.M』は、ソヨン大学を舞台に、大学のオンラインコミュニティを騒然とさせた投稿主“M”を巡って、恋愛模様の推理を繰り広げる青春ラブロマンス。

『内省的なボス』で主演を務めたパク・ヘスが主演を務めるほか、大人気ボーイズグループNCTのジェヒョンが本作で初主演を飾ります。

『A-TEEN』や『恋愛プレイリスト』など、韓国の人気Webドラマを続々と輩出してきた制作会社PLAYLISTの新作としても注目の作品です。

ティザーPV第1弾を初公開

今回、U-NEXTでの独占配信決定にあわせて、ティザーPV第1弾を初公開しています。

https://youtu.be/cCCyk1V68co

作品概要

『Dear.M』<全12話>

【配信開始日】 2022年6月下旬

【価格】各420円/視聴期限:3日間

Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2021 Monsterunion Co., Ltd. & Playlist Corp. All rights reserved

(エボル)