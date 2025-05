フジテレビは8月1日から、同社が運営する動画配信サービスFODにて、台湾「VBLシリーズ」番外編の『Stay By My Side番外編』『You Are Mine番外編』『VIP Only番外編』『AntiReset番外編』全4作品の配信を開始します。

本編でハッピーエンドを迎えた4組のカップルのその後を描く

「VBLシリーズ」は、台湾の三立電視と日本のエスピーオーが共同製作する『Stay By My Side』『You Are Mine』『VIP Only』『AntiReset』という全4部のオリジナルBLドラマ。今回配信する番外編では、本編でそれぞれハッピーエンドを迎えた4作品のカップルのその後を描いています。

学園ゴースト・ラブストーリー『Stay By My Side』

『Stay By My Side』は、幽霊の声が聞こえる能力を持つ顧歩夏(グー・ブーシア)と、彼の新しいルームメイト江馳(ジャン・チー)を軸に展開する学園ゴースト・ラブストーリー。番外編では卒業を間近に控え、ルームメイトでなくなる2人が旅行を計画。お互いにサプライズを用意した2人の旅の行方は……?

社長と新人秘書のスーツ系ラブストーリー『You Are Mine』

『You Are Mine』は、完全主義者のオレ様社長・夏商舟(シア・シャンジョウ)が、入社したてのピュアな新人秘書・堯舜宇(ヤオ・シュンユー)を口説くスーツ系ラブコメディです。番外編では、シア・シャンジョウが、ついにヤオ・シュンユーの母親と対面。しかし、終始冷たくあしらわれてしまいます。

甘々シェフと小説家のヒーリング・ラブロマンス『VIP Only』

『VIP Only』は、甘々なオーナーシェフ・古勁(グー・ジン)が、恋愛初心者のBL小説家の劉歴(リウ・リー)に恋をレクチャーするヒーリング・ラブロマンスです。番外編は、グーがリウ・リーをだましてキャンプに連れ出すというストーリー。でもリウ・リーは少しも楽しくなさそうで……。

大学教授とAIロボットラブによる、ラブロマンス『VIP Only』

『AntiReset』は、氷のように冷淡な大学教授・褚一平(チュー・イーピン)が、人間の姿と感情を持つAIロボットの恒9(ホンジウ)に出逢って心を開いていくというAIラブロマンス。番外編では2人は遊園地へ。遊ぶなかで恒9がチュー・イーピンを守り、2人は一緒にいられることに幸せを感じるように。2人の恋の行方は……?

番組概要

『Stay By My Side 番外編』

配信:2024年8月1日(木)独占見放題配信開始

出演:ホン・ウェイジョー(新風暴)/ヤン・イーシュエン

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/00ks (配信ページ)

『You Are Mine 番外編』

配信:2024年8月1日(木)独占見放題配信開始

出演:マオ・チーション/シャオ・ホン

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/319k (配信ページ)

『VIP Only 番外編』

配信:2024年8月1日(木)独占見放題配信開始

出演:ホアン・チョンバン/チェン・シュエンユー

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/11px (配信ページ)

『AntiReset 番外編』

配信:2024年8月1日(木)独占見放題配信開始

出演:ホアン・リーフォン/ウー・ピンチェン

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/319t (配信ページ)

(フォルサ)