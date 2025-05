KADOKAWAから2024年2月21日、ハローキティ誕生50年を記念したサンリオ公式のハローキティアートコレクション『HELLO KITTY ART COLLECTION』が発売されます。

同書は、希少な海外アートやここでしか見られないビジュアル、懐かしいデザインから未来に向けた50周年記念デザインなど、170ページを超える様々なデザインが掲載された、珠玉のアートブックとなっています。

50周年記念アートもふんだんに掲載しています。

Chapter-1は「SUKI」。リボンモチーフなどおなじみのアイテムが並びます。

日本では展開していない貴重な海外アートも掲載。

これまでのハローキティの歴史を振り返ったり、新しいハローキティと出会ったり、楽しみ方はたくさん。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

書誌概要

【書名】『HELLO KITTY ART COLLECTION』

【発売日】2024年2月21日

【価格】4,400円

【ISBN】9784049151077

▼詳細はこちら:

https://yomeruba.com/news/entry-15420.html

(c)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646319

(エボル)