光文社は12月18日、公式ECサイト「kokodeブックス」にて韓国ボーイズグループ「SEVENTEEN」のジョンハン&ウォヌによるDICON写真集「just, Two of us!」の期間限定販売を開始しました。

異なる特典の5タイプが登場

販売を開始したのは、韓国のDispatch社が手掛けるプレミアムK-POP写真集シリーズ「Dicon」の17作目。13人組K-POPアーティスト韓国ボーイズグループである「SEVENTEEN」のメンバーであるJEONGHAN(ジョンハン)とWONWOO(ウォヌ)が抜擢されました。

同誌では、昼と夜の2つのコンセプトの写真を収録。芝生の上でラブラドルレトリバーと戯れあどけない表情や、鮮やかなカラーのレザージャケットに身を包みオールドカーに乗り色気漂う写真まで掲載しています。

ソロバージョンで掲載されていないそれぞれのソロカット、ユニット写真が掲載された「ユニットバージョン」にくわえ、JEONGHANのソロ写真のみが掲載されている「JEONGHAN Aタイプ」「JEONGHAN Bタイプ」、WONWOOのソロ写真のみが掲載された「WONWOO Aタイプ」「WONWOO Bタイプ」の5タイプがラインナップ。それぞれ異なる特典もついています。

さらに、日本公式販売店(光文社公式ECサイト「kokodeブックス」、光文社K-POPメンバー、HMV&BOOKS online、タワーレコードオンライン、Fujisan)からの購入限定で、ユニットバージョン購入ごとに「クリアブックマーク2枚セット」、ソロバージョン購入ごとに「ミニクリアファイル1枚」の限定追加特典も用意されています。

ぜひこの機会に「ウォヌハニ」コンビを堪能してみてはいかがでしょうか。

書籍概要

DICON ISSUE N°17 SEVENTEEN JEONGHAN & WONWOO :「just, Two of us!」ユニットバージョン

DICON ISSUE N°17 SEVENTEEN JEONGHAN & WONWOO :「just, Two of us!」JEONGHAN Aタイプ

DICON ISSUE N°17 SEVENTEEN JEONGHAN & WONWOO :「just, Two of us!」JEONGHAN Bタイプ

DICON ISSUE N°17 SEVENTEEN JEONGHAN & WONWOO :「just, Two of us!」WONWOO Aタイプ

DICON ISSUE N°17 SEVENTEEN JEONGHAN & WONWOO :「just, Two of us!」WONWOO Bタイプ

定価:ユニットバージョン5,500円、ソロバージョン4,950円

発売:光文社/Dispatch

(C)Dispatch

(フォルサ)