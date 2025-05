CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」は、2020年10月10日に開催したBTSのオンライン公演『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』を、全曲ノーカットで3月27日午後9:00よりテレビ初独占放送します。

世界中を魅了してやまないBTSが、全世界191地域に向けて圧倒的な熱量でパフォーマンスを繰り広げたオンライン公演『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』。

オンライン公演史上稀に見るほどの大規模なセットを舞台に、アルバム『MAP OF THE SOUL : 7』の楽曲を中心に7人の息のあったダンスや歌のパフォーマンスはもちろん、それぞれが大人に成長し魅力を増したユニットやソロステージを楽しむことができるライブとなっています。

全世界の観客と過ごしたオンライン公演『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』、BTSの想いと最先端の技術が詰め込まれた最高のパフォーマンスを全曲ノーカットで堪能できる配信です。

今週末はテレビの前で、当時の熱狂をもう一度体感しませんか?

放送概要

『BTS MAP OF THE SOUL ON:E 全曲ノーカット版』

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

放送日時:2022年3月27日(日)午後9:00~午後11:40【テレビ初独占放送】

(マイナビウーマン編集部)