恋愛シミュレーションゲーム『恋愛幕末カレシ~時の彼方で花咲く恋~』と、スマートフォン育成恋愛シミュレーションゲームアプリ「PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE」とのアプリ間コラボレーションキャンペーンが2022年1月6日から開催されました。

「PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE」は、人気ドラマ「PRINCE OF LEGEND」の世界観を踏襲した恋愛ゲームで、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカル片寄涼太さんや、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル吉野北人さん、川村壱馬さん、劇団EXILEの鈴木伸之さんや町田啓太さんといった豪華出演陣が王子として登場。

今回、そんな王子たちと『恋愛幕末カレシ』の幕末志士たちとの夢の共演が実現しました。

コラボキャンペーン期間中は、条件をクリアするとゲーム内で使用できるレアなアイテムや、王子&志士のコラボ限定アバターを手に入れることも!

大人気の王子たちとイケメン志士たちを一緒に楽しめる贅沢なこの機会に、夢中になること間違いなしです。

キャンペーン概要

「PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE」×『恋愛幕末カレシ』コラボキャンペーン

実施期間:2022年1月6日15時~2022年1月24日23時

(マイナビウーマン編集部)