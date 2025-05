CS放送局「衛星劇場」では、2022年2月に韓国ドラマの人気作4本をアンコール放送します。

女神降臨 © STUDIO DRAGON CORPORATION

今回放送されるのは、チャウヌ主演で大ヒットとなった『女神降臨』、パク・ウンビン&キム・ミンジェ共演の青春ラブロマンス『ブラームスは好きですか?』、『梨泰院クラス』で世界的な人気を得たパク・ソジュン主演の『彼女はキレイだった』、ジェジュン主演のファンタジック・ラブコメディ『マンホール~不思議な国のピル~』の4本です。

マンホール~不思議な国のピル~ Licensed by KBS Media Ltd. © 2017 KBS. All rights reserved

『女神降臨』『ブラームスは好きですか?』は、2月1日より放送スタート。『彼女はキレイだった』『マンホール~不思議な国のピル~』は、2月25日より放送開始します。

美男美女たちにキュンキュンするラブストーリーの数々を、ぜひご自宅でお楽しみください。

番組概要

CS衛星劇場

