THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルRIKUさんのファースト写真集『Life is Beautiful』が発売されました。

「ON」と「OFF」のRIKUさんを堪能できる2部構成となっており、鍛え上げられた肉体や彼女目線を味わえる胸キュンショットなどが盛りだくさん!

写真だけでなく、趣味や愛用品についてのコラムコーナー、メンバー全員とファンからの質問コーナー、インタビューなども収録されています。

RIKUさんを余すことなく楽しめる一冊となっています。今まで見たことないRIKUさんを見つけてみてくださいね!

書籍概要

『Life is Beautiful』RIKU(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)著/宝島社

価格;2,200円

発売日:12月23日

(マイナビウーマン編集部)