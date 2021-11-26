2021年12月2日（木）18:00より、Huluにて今年アジアを席巻した豪華アーティストや俳優が登場する「2021 Asia Artist Awards」が独占配信されます。

アジアで最も輝いたK-POPとドラマ、映画の年間総合授賞式「Asia Artist Awards」が、韓国・ソウルのKBSアリーナで開催。日本でも生配信で視聴可能です。

日本でも人気の高いASTROや韓国で圧倒的人気を誇るTHE BOYZなどのK-POPアーティストの他、日本からは三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEなど約50組が出演します。

また、ドラマ部門では「わかっていても」や「マイネーム：偽りと復讐」で大ブレイク中のハン・ソヒなども登場。

豪華なアーティストを一挙に楽しめるアジアトップクラスの祭典を、ぜひリアルタイムで楽しんでみてくださいね！

配信情報

2021 Asia Artist Awards

配信期間： 2021年12月2日（木）レッドカーペット：15時～／授賞式：18時～

配信ページ： https://www.hulu.jp/livetv/467

視聴方法：Huluにご登録いただき、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどからご視聴ください

※ライブ配信に字幕はございませんが、後日配信予定の見逃し配信にて字幕つきを配信予定です

https://www.asiaartistawards.jp/

（マイナビウーマン編集部）