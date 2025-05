2021年11月29日に、講談社より発売される『EXILE』『三代目J SOUL BROTHERS』パフォーマー・岩田剛典さん4th写真集『Layer〜Evolution from “Spin– and to the future』のカバーヴィジュアル3種が公開されました。

通常版

岩田剛典さんコメント「約2年前に写真集『Spin』をリリースしてからもご縁が重なり、その間に永瀬さん

と再びお仕事でご一緒させて頂く機会がありました。その舞台裏でシャッターを切ってもらった時のカットをカバーに使用しています。

大掛かりな撮影と意気込んで撮影したわけではない、イベント舞台裏という少しオフ

な2人の空気感の中で撮影された写真が今の時代にもフィットするような気がしてい

ます」

楽天ブックス限定版

セブンネットショッピング限定版

今回のヴィジュアル解禁に際し、岩田さんからのメッセージも公開。

「表紙が解禁になりました。前回の『Spin』と合わせて、ひとつのストーリー

が完結するような作品集になったと思っています。永瀬さんと作った唯一無二な世界観をぜひ楽しんで頂けたら嬉しいです」

どのカバーも岩田さんの違った魅力が引き出されており、思わず全部購入したくなりそうです。

商品概要

・岩田剛典4th写真集『Layer~Evolution from “Spin”and to the future~』(講談社)

撮影:永瀬正敏、3,300円

(マイナビウーマン編集部)