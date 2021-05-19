JO1公式アプリがリリース！ 最新情報をいち早くキャッチ！
音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusが、アーティスト「JO1」の公式アプリを2021年5月18日（火）にリリースしました。
プッシュ通知でJO1の最新情報をタイムリーにキャッチでき、ブログをはじめとするJO1 OFFICIAL FANCLUBのコンテンツが閲覧できるほか、ライブチケットの申込から入場まで対応するなど、JO1のファンならぜひダウンロードしておきたいアプリです。
さらに、天気予報や自分のスケジュールを登録できるライフコンテンツも搭載しているので、生活の中でJO1を身近に感じることができます。推しのメンバーがいる方は、ぜひダウンロードしてみてください！
アプリ概要
JO1 OFFICIAL APP
配信方法：App Store、Google Playより配信
コピーライト：© LAPONE ENTERTAINMENT
情 報 料：無料（ダウンロード・オフィシャル情報利用）／一部有料コンテンツ
【iOS版】
App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id1551055762
【Android版】
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jo1.fc
「JO1 OFFICIAL APP」はスマートフォン専用となります。
推奨環境：iOS 10.0以降/Android 5.0以降
※一部非対応のスマホ機種もあります。
（マイナビウーマン編集部）
※この記事は2021年05月19日に公開されたものです
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