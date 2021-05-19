音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusが、アーティスト「JO1」の公式アプリを2021年5月18日（火）にリリースしました。

プッシュ通知でJO1の最新情報をタイムリーにキャッチでき、ブログをはじめとするJO1 OFFICIAL FANCLUBのコンテンツが閲覧できるほか、ライブチケットの申込から入場まで対応するなど、JO1のファンならぜひダウンロードしておきたいアプリです。

さらに、天気予報や自分のスケジュールを登録できるライフコンテンツも搭載しているので、生活の中でJO1を身近に感じることができます。推しのメンバーがいる方は、ぜひダウンロードしてみてください！

アプリ概要

JO1 OFFICIAL APP

配信方法：App Store、Google Playより配信

コピーライト：© LAPONE ENTERTAINMENT

情 報 料：無料（ダウンロード・オフィシャル情報利用）／一部有料コンテンツ

【iOS版】

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1551055762

【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jo1.fc

「JO1 OFFICIAL APP」はスマートフォン専用となります。

推奨環境：iOS 10.0以降/Android 5.0以降

※一部非対応のスマホ機種もあります。

（マイナビウーマン編集部）