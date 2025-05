Netflixが原案・企画・製作をする『First Love 初恋』が、満島ひかり&佐藤健をW主演とし、2022年に配信予定。





『First Love 初恋』とは、90年代後半と、ゼロ年代、そして現在の3つの時代が交錯し、20年余りに渡る忘れられない「初恋」の記憶をたどる1組の男女の物語。

作品の主演には満島ひかりと佐藤健が決定。繊細さの中にも芯の強さのある演技で見る人を惹きつけてやまない満島は、フライトアテンダントを目指すも不慮の事故で運命に翻弄される野口也英(のぐちやえ)役を演じる。

また、アクションからラブストーリーまで幅広い役所を演じ分ける佐藤健は、航空自衛隊のパイロットになるも、現在は別の道を進む、一途でまっすぐな性格の並木晴道(なみきはるみち)役に。

1999年に発売され大ヒットした宇多田ヒカルの珠玉の名曲『First Love』、その19年後に発表された『初恋』。この2つの楽曲にインスパイアされ、新しいストーリーを紡ぎ出すNetflixオリジナルシリーズとして配信される。

これまで数々の楽曲をドラマや映画に提供してきた宇多田ヒカルにとって、楽曲にインスピレーションを受けて制作される初のオリジナルドラマとなる。

番組概要

Netflixオリジナルシリーズ『First Love 初恋』

Inspired by songs written and composed by Hikaru Utada/宇多田ヒカル



監督・脚本:寒竹ゆり

エグゼクティブ・プロデューサー:坂本和隆(Netflix コンテンツ・アクイジション部門ディレクター)

プロデューサー:八尾香澄

制作プロダクション:C&I エンタテイメント

原案・企画・製作:Netflix

配信:2022年、Netflixにて全世界同時配信予定

