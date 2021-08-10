長澤まさみ、20年の魅力が満載。渋谷パルコで写真展を開催！
パルコは、『長澤まさみ20th Anniversary PHOTO BOOK ビューティフルマインド』の刊行を記念して、渋谷パルコにて8月13日（金）〜29日（日）までの期間、写真展「MASAMI NAGASAWA PHOTO EXHIBITION ビューティフルマインド」を開催すると発表しました。
2000年に映画『クロスファイア』でデビューし、女優として第一線を走り続けてきた長澤まさみさん。
今回は女優デビュー20周年を記念し、8月5日（木）に写真集『長澤まさみ20th Anniversary PHOTO BOOK ビューティフルマインド』を刊行しました。
写真集の発売を記念して、渋谷パルコでは、B1F GALLERY Xにて8月13日（金）〜29日（日）までの期間、写真展「MASAMI NAGASAWA PHOTO EXHIBITION ビューティフルマインド」を開催します。
展示内容は、カメラマンである成尾和見さん・荒井俊哉さん・James Oliverさん・柿本ケンサクさんが異なるテーマで撮影した写真の展示を行います。
また、テクノロジーを駆使した表現を行うクリエイティブ集団「ライゾマティクス」が、今回の写真展のために、長澤まさみさんの3Dデータを素材に制作した展示を行います。アートディレクターはYukio Sugayaさんが務めます。
本展覧会では、展覧会記念商品を販売。長澤まさみさんの魅力が詰まった写真を使用した、バンダナ・ステッカーセットなどの商品を販売予定です。ぜひチェックしてみてください！
開催概要
MASAMI NAGASAWA PHOTO EXHIBITION ビューティフルマインド
会期：2021年8⽉13⽇（金）〜8⽉29⽇（日）
会場：渋谷PARCO B1F GALLERY X（東京都渋谷区宇田川町15-1）
営業時間：11:00〜20:00
※入場は閉場の30分前まで
※最終日は18:00閉場
※状況により、会期・営業時間は予告なく変更となる場合がございます。
⼊場料：500円
展覧会公式HP：https://art.parco.jp
主催：株式会社パルコ
協力：東宝芸能株式会社・株式会社宝島社
制作協力：株式会社アブストラクトエンジン・有限会社エバプランニング
※8⽉13⽇（金）〜8⽉22⽇（日）に関しては、現状事前予約制による入場制限を予定しております。詳細は展覧会公式HPをご確認ください。
（マイナビウーマン編集部）
※この記事は2021年08月10日に公開されたものです
BACKNUMBER