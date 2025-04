「コーヒープリンス1号店」「未来の選択」などの話題作に出演した女優ユン・ウネが主演をつとめたラブコメディ「トキメキ注意報」が、映像配信サービスdTVで配信スタートしました。

ユン・ウネが演じるユン・ユジョンは、「ロマンスの女王」と呼ばれる国民的大女優。カリスマ的なキャラクターで支持を集める一方、恋に振り回される等身大の女性として描かれています。

恋をしてはすぐに破局を迎えるユジョンが、ひょんなことから出会うのが、チョン・ジョンミョン演じる皮膚科医師のチャ・ウヒョン。

家庭の事情から独身主義を貫いていたのに、父親に勝手に縁談を決められうんざりしていたタイミングで、偶然ユジョンと出会います。

しかし、所属事務所はユジュンのスキャンダルをごまかすため、ウヒョンに“3カ月限定”でユジュンの恋人のふりをさせることを思いつきます。

“偽カップル”として過ごしていく中で、徐々に心を開いていく2人。大人な2人が無意識にやってしまう胸キュンシーンも必見です。

恋愛で傷ついた経験があり、新しい恋に進めないという人に見てほしい本作。2人の行く末を、ぜひ最後まで見届けてください!

作品概要

トキメキ注意報(全16話)

作品URL:https://bit.ly/3hxriMX

