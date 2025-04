タカラベルモント株式会社は、理美容室専売の頭髪・化粧品ブランド「ピトレティカ」から、ヘアケアシリーズ「ヴィヴィファイング」と「ジェントル」を7月に発売しました。

「ヴィヴィファイング」は、活力を与え、内側からのうつくしさを高めるヘアケアシリーズ。疲れやエイジングにより“髪体力”が低下し、パサつきやツヤ、根本の立ち上がりのない髪に弾力を与え、根本から毛先まで健康的な“ダイヤモンドシルエット”に導きます。「ピトレティカ VS ぺプアップ シャンプー」は、頭皮をふっくら健やかに整えながら、髪に弾力を与えるノンシリコンシャンプー。ごわつきを防ぎながら芯のある髪へとすっきり洗いあげます。うるおいと弾力のWヴェールをつくる「ピトレティカ VS ペプアップ トリートメント」は、髪1本1本が弾んでまとまりやすい髪に。仕上げの「ピトレティカ VS バスT セラムミスト SP」で、ふっくら健やかな地肌と根元からふんわり扱いやすい髪へ導きます。