1月1日

THREE

2つの色と質感を重ねて、頬を撫でる風のようにふわりと発色するチーク「THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ」がデビュー。クリームとパウダーのレイヤードで、テクニックレスに表情を立体的に見せてくれます。

その他、春のコレクションとして限定アイテムや既存アイテムの新色が発売。「THREE ルヴァントリップケアティント」は唇にうるおいとジューシーな血色感を宿らせるリップカラーです。

新色が登場するのは「THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー」「THREE アートエクスプレッショニストマスカラ」「THREE ネイルポリッシュ」。力を抜き、風を感じるようなフレッシュカラーがそろいます。

THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ 全5種 4,180円

THREE ルヴァントリップケアティント 限定2色 3,960円

THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー 新2種 7,150円

THREE アートエクスプレッショニストマスカラ 新1色 4,400円

THREE ネイルポリッシュ 新7色(うち3色限定) 1,980円

NARS

新年を祝い、「NARSルナーニューイヤーコレクション」が数量限定で登場。カルト的人気を誇る「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」と、シマーに輝くゴールドの「クワッドアイシャドー 01803(TAJ MAHAL)」の2アイテムが、赤とゴールドのメタリックな限定パッケージで発売されます。

光を反射するほど艶めく肌と、シマーに輝くゴールドの目もとで、輝きに満ちた華やかなメーキャップに。

NARS ライトリフレクティングセッティングパウダーセット 数量限定1種 6,270円

NARS クワッドアイシャドー 02459 数量限定1種 6,160円

Amplitude

可憐なだけではない、力強ささえ感じさせる花々にインスパイアされた春コレクションが登場。数量限定アイテムの「Amplitude コンスピキュアス アイズ リミテッドコレクション a」「Amplitudeコンスピキュアス チークス リミテッドコレクション a」は、花のシルエットが美しい!

ロングタイプのマスカラも新生デビューし、まつ毛1本1本をより長く美しく際立たせるカラーが追加されました。さらに完成度の高い仕上がりで、アイメイクの印象もアップ。

定番人気商品の「Amplitudeコンスピキュアス ブラッシュリップス」「Amplitudeコンスピキュアス ネイルカラー」には新色と数量限定色が。春の光に映える、明るいカラーラインナップです。

Amplitudeコンスピキュアス アイズ リミテッドコレクション a 数量限定5色 7,700円

Amplitudeコンスピキュアス チークス リミテッドコレクション a 数量限定3色 7,700円

Amplitudeエクストラロング カラーマスカラ 全7色(一部数量限定) 4,840円

Amplitudeコンスピキュアス ブラッシュリップス 新5色(一部数量限定) 5,170円

Amplitudeコンスピキュアス ネイルカラー 数量限定2色 3,850円

イヴ・サンローラン

イヴ・サンローランから待望の新リップが誕生。とろけるように柔らかく、それでいて驚くほど濃密なシロップテクスチャーが特徴の「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」がデビューします。

スキンケア成分78%配合で、まるで1日中リップパックをしているような夢のつけ心地。プランパーカラーとキャンディカラーの全9色展開で、ハイブリッドな喜びを唇に与えます。

ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ 全9色 4,730円

ランコム

レネルジー HCF トリプルセラム

複合的なエイジングサインに、トリプルで働きかける美容液「レネルジー HCF トリプルセラム」がデビュー。たるみ、シワ・小じわ(乾燥による)、シミに1本でアプローチします。

レネルジー HCF トリプルセラム 50mL 23,100円

ラプソリュ ルージュ クリーム、ラプソリュ ルージュ ドラママット

ランコムのアイコンリップ、ラプソリュ ルージュがよりラグジュアリーにリニューアル。ローズ由来の保湿成分を配合したつけ心地の良さが、至福の時へと導きます。クリームとマット、2つのテクスチャーと、25色の定番シェードから選んで。

ラプソリュ ルージュ クリーム 全19色(+公式オンラインショップ限定1色) 4,730円

ラプソリュ ルージュ ドラママット 全6色 4,730円

1月5日

ロクシタン

シア シリーズ

ブランドを代表する「シア」シリーズが肌にも、地球にも優しくリニューアル。香りと使い心地をキープしながら自然由来成分95%以上配合、パッケージがよりエコにチェンジします。

定番人気のハンドクリーム、ボディクリームの他、スクラブ、フェイスクリームの5種展開。

シア ハンドクリーム 150mL 3,740円、30mL 1,540円

スノーシア ボディクリーム 175mL 5,390円

シア リッチボディクリーム 200mL 5,940円、レフィル 5,060円(公式通販限定)

シア リッチボディスクラブ 200mL 4,840円

スノーシア クリームマスク 50mL 4,950円

イモーテル ディヴァイン

エイジングケアシリーズの「イモーテル ディヴァイン」に新アイテムが2つ登場。「イモーテル ディヴァインアクティヴフェイスウォーター」は拭き取り化粧水としても使えるエイジングケア化粧水、「イモーテル ディヴァインポイントリファインセラム」は目もとや口もとのしわやたるみにピタッと密着する部分用美容液です。

イモーテル ディヴァインアクティヴフェイスウォーター 200mL 6,600円

イモーテル ディヴァインポイントリファインセラム 15mL 9,350円

1月7日

ジルスチュアート ビューティ

夜明けのきらめきとともにゆっくりと開きはじめる花たちをイメージした春コレクションが発売。メインアイテムは新商品の「ジルスチュアート ブルームクチュール アイズ」です。

天に向かい咲き誇る花のように続く、上向きまつ毛をニュアンスカラーで可憐に仕上げる「ジルスチュアート ブルーミングラッシュ ニュアンスカーラー」も同時にデビュー。美しい発色でつややかに仕上がります。

チーク、リップスティック、ネイルにも新色・限定品が登場。「ジルスチュアート ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト ブルームクチュール」は満開のお花畑をイメージした限定デザインで発売されます。

「ジルスチュアート ルージュ リップブロッサム ペタルグロウ ブルームクチュール」はこのコレクションの限定品。初々しい花びらのように、唇をみずみずしく彩ります。同じくリップカラーでは定番アイテム「ジルスチュアート ルージュ リップブロッサム」の新色も見逃せません。

春限定ネイルラッカー「ジルスチュアート ネイルラッカー ブルームクチュール」は指先から春が訪れるような3色展開。上質な発色、つや、きらめきがポイントです。

ジルスチュアート ブルームクチュール アイズ 全8種(うち限定1種) 6,380円

ジルスチュアート ブルーミングラッシュ ニュアンスカーラー 全6色(うち限定1色) 3,300円

ジルスチュアート ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト ブルームクチュール 限定品 4,620円

ジルスチュアート ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト 新1色 4,620円

ジルスチュアート ルージュ リップブロッサム ペタルグロウ ブルームクチュール 限定3色 3,080円

ジルスチュアート ルージュ リップブロッサム 新2色 3,080円

ジルスチュアート ネイルラッカー ブルームクチュール 限定3色 1,650円

RMK

赤みカラーが印象的な春コレクションが発売。新アイテムの「RMK カラースティック」は、チーク・ハイライター・アイシャドウとマルチに使える3WAYアイテムです。

数量限定品は「RMK スプリングブレイズ デュオアイシャドウ」「RMK ハイボリュームマスカラ」「RMK リップスティック コンフォート マットフィットベルベット」「RMK ネイルポリッシュ」が登場。内なる情熱や躍動感をにじませるメイクルックを作り上げます。

RMK カラースティック 全6色 3,300円

RMK スプリングブレイズ デュオアイシャドウ 数量限定2種 4,180円

RMK ハイボリュームマスカラ 数量限定2色 3,850円

RMK リップスティック コンフォート マットフィットベルベット 数量限定3色 3,850円

RMK ネイルポリッシュ 数量限定2色 1,650円

SUQQU

ひとりひとりが持つ「色素」を見つめ、研ぎ澄まし、新たな美に仕立てる春のカラーコレクションが登場します。

リニューアル発売されるパウダーチーク「SUQQU メルティング パウダー ブラッシュ」では新技術「メルティングパウダー処方」で“新湿感”を実現。じんわり艶をにじませ、透明感を感じる頬に。

人気アイテムの新色・限定色も見逃せません。ブランドのカラーメイクアップを代表するアイテム「SUQQU シグニチャー カラー アイズ」には新色「07 紅咲 -BENISAKI」「08 風撫 -KAZENADE」、限定色の「112 恣-HOSHIIMAMA」が、「SUQQU シアー マット リップスティック」には新色「11 春雷 -SHUNRAI」「12 流月 -NAGARETSUKI」、限定色「106 花嵐-HANAARASHI」「107 黄梅-OUBAI」が登場します。

「SUQQU 3D コントロール アイブロウ」の限定色「101 オレンジブラウン」は春らしい温かみと軽さを感じさせるアイブロウ パレット。「SUQQU ネイル カラー ポリッシュ」の限定色は指先に清潔な彩りを与える3色です。

SUQQU メルティング パウダー ブラッシュ 新色8色 6,050円

SUQQU シグニチャー カラー アイズ 新色2種、限定色1種 7,700円

SUQQU シアー マット リップスティック 新色2色、限定色2色 セット価格5,500円、レフィル4,950円、キャップ550円

SUQQU 3D コントロール アイブロウ 限定色1種 7,150円

SUQQU ネイル カラー ポリッシュ 限定色3色 2,750円

1月16日

コスメデコルテ

ポイントメイク

心を癒すような、生命力を感じさせるカラーや質感に、清らかでやわらかな光を忍ばせたカラーアイテムがそろう春コレクションが発売。

人気アイテムの「コスメデコルテ アイグロウ ジェム」の限定色が2色、「コスメデコルテ クリーム ブラッシュ」の新色が3色登場します。

コスメデコルテ アイグロウ ジェム 限定2色 2,970円

コスメデコルテ クリーム ブラッシュ 新3色 3,850円

シワ改善美容液

2016年に誕生し、画期的なアプローチで“次世代の化粧品”としてシワ改善の新たな可能性を切り開き、進化を重ねてきた「iP.Shot」が3代目となって登場。表皮・真皮からアプローチして、あらゆるシワ悩みを改善します。

コスメデコルテ iP.Shot プルリポテント ユース コンセントレイト 医薬部外品 20g 11,000円

1月18日

エクセル

スキンケア効果と下地効果で、うるおいに満ちたやわらかな唇へ導く新リップベース「エクセル リップケア ブラー」が発売。

定番カラーの「LB01 クリアタイプ」と限定色「LB02 パールホリック」(微細パール入り)が展開されます。

エクセル リップケア ブラー 新1色、限定1色 1,540円

1月20日

SABON

2022年にブランド創設25周年を迎えるSABON。これまでの四半世紀にわたる歩みを振り返ると共に、さらなる革新を求めて、心躍るようなチャレンジを展開していきます。

25周年を祝し、イスラエルの新進気鋭アーティスト、ガブリエラ・バルッフとのコラボレーションが実現。その第一弾として、ブランドを代表する香り「パチュリ・ラベンダー・バニラ」の限定パッケージ<パチュリ・ラベンダー・バニラ コレクターズ・エディション>が発売されます。

その他に、ブランド創設25周年を記念したソリッドソープも登場。イスラエルでもっとも美しい地域とされるガリラヤ湖の近くで伝統農法により栽培されたオリーブをコールドプレスして得られたオリーブオイルが贅沢に使用されています。

シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ 500mL 3,740円、300mL 2,750円

ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 320g 3,740円

ボディローション パチュリ・ラベンダー・バニラ 150mL 2,860円

ハンドクリーム パチュリ・ラベンダー・バニラ 30mL 1,540円

ヘアミスト パチュリ・ラベンダー・バニラ 30mL 3,300円

アロマ パチュリ・ラベンダー・バニラ 450mL 9,350円

パフュームドセラミック パチュリ・ラベンダー・バニラ 2,200円

パフュームドサシェ パチュリ・ラベンダー・バニラ 1,540円

バスボール パチュリ・ラベンダー・バニラ 1,100円

ソリッドソープ パチュリ・ラベンダー・バニラ 100g 1,870円

セラミック ソープディッシュ 2,750円

ネイチャーワンダーキット パチュリ・ラベンダー・バニラ 13,200円

<セット内容>

・パフュームドセラミック パチュリ・ラベンダー・バニラ

・ハンドクリーム パチュリ・ラベンダー・バニラ

・ボディローション パチュリ・ラベンダー・バニラ

・シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ

・ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ

・ギフトボックス

アニバーサリーギフト パチュリ・ラベンダー・バニラ 4,400円

<セット内容>

・シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ 100mL

・ボディローション パチュリ・ラベンダー・バニラ 50mL

・ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 60g

・アニバーサリーチャーム

・アニバーサリーポーチ

バスタイムキット パチュリ・ラベンダー・バニラ 6,600円

<セット内容>

・バスボール パチュリ・ラベンダー・バニラ

・シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ 300mL

・ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 200g

・ギフトボックス

1月21日

ルナソル

春のルナソルは「ADORATION(愛情)」「RECTITUDE(誠実)」ふたつのルックを提案。目もとから指先まで彩る限定アイテムが発売されます。

「ニュアンスシェイプライナー」はさりげなく印象的なまなざしをつくりあげる限定リクイドアイライナー。フェルトタイプのシャープな筆先で、太くも細くも、自由自在。

季節のコレクションで毎回人気の「アイカラーレーション」には新色「13 Prelude Reflet」「14 Amber Dusk」が追加。「プランプメロウリップス サテン」「グロウブラッシュ」「ネイルポリッシュ」限定色も要チェックです。

アイカラーレーション 新色2種 6,820円

ニュアンスシェイプライナー 限定2色 3,300円

プランプメロウリップス サテン 限定2色 4,400円

グロウブラッシュ 限定2種 6,820円

ネイルポリッシュ 限定2色 2,200円

HAKU

美白ブランド「HAKU」から、日中用美白美容液が誕生。シミ予防研究の先端技術を搭載し、日中ならではの美白ケアを可能にします。

2種の美白有効成分配合なのに、紫外線カット効果は国内最高値のSPF50+・PA++++。トーンアップ効果で明るく透明感のある仕上がりもかなえます。

HAKU 薬用 日中美白美容液 医薬部外品 45mL 5,280円

クレ・ド・ポー ボーテ

2022年でブランド40周年を迎える「クレ・ド・ポー ボーテ」から、ブランドを代表するスキンケアアイテムの限定パッケージが登場。人気の美容液「ル・セラム」からは75mLの限定サイズも発売されます。

ル・セラム 医薬部外品 50mL 27,500円、75mL 36,300円

ローションイドロA n 医薬部外品 170mL 12,650円

ローションイドロC n 医薬部外品 170mL 12,650円

エマルションプロテクトゥリス n 医薬部外品 125mL 13,200円

クレームプロテクトゥリス n 医薬部外品 50g 13,200円

エマルションアンタンシヴn 医薬部外品 125mL 15,400円

クレームアンタンシヴn 医薬部外品 50g 15,400円

1月22日

KATE

KATEからは新アイシャドウ「ケイト エレクトリックショックアイズ」、大人気リップのミニサイズ「ケイト ミニリップモンスター」が登場。「ケイト エレクトリックショックアイズ」は火花がクラッシュしたような発光感のある華やかな目もとをつくりあげる2色パレットです。

その他に多機能プロテクション下地「ケイト プロテクションエキスパート(ラスティング)」、1本でぼかしもラインも自在な「ケイト ラスティングデザインアイブロウW(スクエア)(スリム)」の新色も発売されます。

ケイト エレクトリックショックアイズ 全8種 1,320円

ケイト ミニリップモンスター 数量限定4色 880円

ケイト プロテクションエキスパート(ラスティング) 1,540円

ケイト ラスティングデザインアイブロウW(スクエア) 新色1種 1,210円

ケイト ラスティングデザインアイブロウW(スリム) 新色1種 1,210円

※価格は編集部調べです。

コフレドール

光のトリックで毛穴をカバーし、色のマジックで多彩に印象をあやつる新しい化粧下地「スキンイリュージョンプライマーUVn」がデビュー。8K映像美から着想を得たファンデーション「パウダレスウェット」と組み合わせれば、自分史上最高の肌へ。

「パウダレスウェット」からは限定デザインケースのセットも発売されます。

コフレドール スキンイリュージョンプライマーUVn 全3色 3,080円

コフレドール パウダレスウェット リミテッドセットb 数量限定2種 3,080円

※価格は編集部調べです。

1月26日

ロクシタン

外出前にシュッとひと吹きするだけで、花粉など目に見えない外的外レスから髪や頭皮を守り、ケアするミスト「ファイブハーブス バランシングシールドミスト」が新登場。

アロマティックパウダリーの香りで心まで癒されながらヘアケアもできますよ。

ファイブハーブス バランシングシールドミスト 100mL 4,290円

1月28日

ジルスチュアート ビューティ

心を優雅なティータイムへと誘う紅茶の香りの限定アイテムに、この春、新たなフレーバーが登場。お気に入りの一杯を選ぶように、今の気分にぴったりの香りを選べます。

ジルスチュアート ボディミルク アッサム ミルク 限定品 250mL 3,300円

ジルスチュアート ハンドクリーム 限定5種(アールグレイ ホワイトフローラル、アッサム ミルク、ホワイトティー、ダージリン、チャイ ミルク) 30g 1,650円

(マイナビウーマン編集部)