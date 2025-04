12月1日

オペラ

11月に発売されたアイメイクアイテムが話題のオペラ。クリスマスシーズン限定として「リップティント N」「カラーリングマスカラ」に限定色が登場します。

今回のテーマは「COSMIC RED」。果てしない宇宙の、自由に満ちたエネルギーと、幻想的なきらめきをイメージした、冬のレッドです。

「リップティント N」にはブルーとグリーンのグリッターが配合されて、特別感のある仕上がりに。「カラーリングマスカラ」にも赤パールが入っており、神秘的なきらめきを楽しめます。

リップティント N 110 コズミックレッド 限定色 1,650円

カラーリングマスカラ 101 ミッドナイトレッド 限定色 1,650円

ポール & ジョー ボーテ

ホリデーシーズンの気分が高まる限定アイテムが複数登場。

人気のネコのリップトリートメントには限定デザイン&限定カラーの「001 “ブーケ ドゥ ノエル”」。限定のリップスティック「ポール & ジョー リップスティック リミテッド」と共にサンタ帽をかぶったデザインになっています。

香りも楽しめるハンドクリームやクリスマスカラーの限定ミラーにも注目です。

リップスティック トリートメント 限定1種 2,750円

リップスティック リミテッド 限定1種 2,750円

ラッピング ハンドクリーム 限定1種 1,760円

モイスチュアライジング ハンドクリーム 限定1種 1,760円

ビューティー ミラー Ⅲ 限定1種 2,090円

NARS

ホリデーコレクション第3弾が@cosme SHOPPING限定で発売。

「アンラップド ミニアイシャドーパレット LAGUNA」と、「アンラップド オーガズムブラッシュデュオ」が登場します。

アンラップド ミニアイシャドーパレット LAGUNA 数量限定1種 4,070円

アンラップド オーガズムブラッシュデュオ 数量限定1種 4,950円

※共に@cosme SHOPPING限定発売

ローラ メルシエ

ホリデーコレクションの第4弾が@cosme SHOPPING限定で発売。

@cosmeビューティデーの開催を記念した限定復刻品のチークパレットやスティックアイカラー、人気リップの限定色などが登場します。ボディケアの限定キットも見逃せません。

オープニング ナイト チーク パレット 限定1種 7,260円

スタンディングオーベーション チーク パレット 限定1種 7,260円

キャビアスティック アイカラー 限定3色 各3,300円

エッセンシャル シルキー クリーム リップスティック 限定1色 3,960円

グランド インダルジェンス アーモンドココナッツ コレクション 限定1種 9,900円

<セット内容>

・ソープ 06 アーモンドココナッツミルク 119g

・ホイップトボディクリーム アーモンドココナッツミルク 200mL(特製サイズ)

・オードトワレ N アーモンドココナッツミルク 50mL(現品サイズ)

※全て@cosme SHOPPING限定発売

クラランス

ホリデーコレクション第4弾。スパのような気分を自宅で味わえるボディケアのキット「ボディスパ ホリデーキット」が限定発売されます。ボディケア製品を8,000円以上購入すると複数のアイテムがついてくるお得なセットで、店舗やオフィシャルショッピング、ECサイトで内容が異なるので要注意。

ボディスパ ホリデーキット 限定品 10,120円~

<セット内容>

・ボディ製品(現品)を税抜8,000円以上

・プラント シャワー/バス ローション“トニック” 30mL(トライアルサイズ)

・スムージング ボディ スクラブ 30g(トライアルサイズ)

・ボディ オイル“トニック” 30mL(トライアルサイズ)

・モイスチャー リッチ ボディ ローション 30mL(トライアルサイズ)

・コンフォート リップ オイル 13(現品)

・オリジナルポーチ

イヴ・サンローラン

YSLのアイコニックなパフューム「リブレ」に限定デザインが登場。ラグジュアリーなパッケージを楽しめます。限られた店舗・ECサイトで発売されるコフレも要チェック。

さまざまなスタイリングを楽しめる10色のアイパレット「クチュール カラー クラッチ」も2種、限定発売。新製品のアイライナー「クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ」と合わせれば、メイクの幅がさらに広がります。

リブレ オーデパルファム ゴールドエディション 50mL 数量限定1種 14,300円

ノエル リブレ ギフトセット 公式オンラインブティック・表参道フラッグシップ ブティック数量限定発売 15,400円

<セット内容>

・リブレ オーデパルファム 50mL

・リブレ ボディバーム 50mL×2

ノエル モン パリ ギフトセット ビューティセレクトショップ数量限定発売 9,900円

<セット内容>

・モン パリ オーデパルファム 30mL

・モン パリ ボディローション 50mL

ノエル モン パリ ミニメイクアップセット 全国・公式オンラインブティック数量限定発売 14,300円

<セット内容>

・モン パリ オーデパルファム 50mL

・マスカラ ヴォリューム エフォシル カーラー1(ミニ)

・ルージュ ヴォリュプテ シャイン No.45(ミニ)

オールージュ ユイル N ノエルキット 全国・公式オンラインブティック数量限定発売 38,500円

<セット内容>

・オールージュ ユイル N 30mL

・オールージュ クレーム(リッシュまたはフィン)15mL

・オールージュ クレーム デマキヤント 20mL

・オールージュ ローション N 30mL

・リブレ オーデパルファム 7.5mL

クチュール カラー クラッチ 新色1種・限定品1種 各13,200円

クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ 全5色(うち限定2色) 各3,740円

メゾン マルジェラ

「レプリカ」フレグランスから、トラベルスプレーとミニキャンドルの限定セットが発売。少量で試してみたい人や、ギフトに適したセットです。

その他にも、スモールサイズの「レプリカ」キャンドルが3つ入ったセットも数量限定発売! 「バイ ザ ファイヤープレイス」「レイジーサンデー モーニング」「バブル バス」の香りが冬のステイホームを格上げしてくれます。

レプリカ オードトワレ&キャンドル トライアルセット レイジーサンデー モーニング 10mL+35g 数量限定品 7,150円

レプリカ キャンドル セット 70g×3 数量限定品 13,200円

12月2日

SHIRO

ブランドを代表するフレグランスシリーズ「サボン」。約10年以上多くの人に愛されていることに感謝の気持ちを込め、過去のパッケージをオマージュしたスペシャルコフレが発売されます。

人気のボディコロンに加え、過去に発売されていたハンドクリームやボディスクラブも。ファンにはたまらないラインナップです。

サボン マイファーストコフレ 数量限定品 10,450円

<セット内容>

・サボン オイルインボディスクラブ 200g

・サボン ボディコロン 100mL

・サボン ハンドクリーム 45g

SABON

手軽に試せるボディケアアイテムのセットが限定発売。12月はボディスクラブやボディローションのセットです。

ボディケアデュオ デリケート・ジャスミン 限定品 5,280円

<セット内容>

・ボディスクラブ デリケート・ジャスミン 200g

・ボディローション デリケート・ジャスミン 140mL

・ウッドスクープ

ボディケアデュオ グリーン・ローズ 限定品 5,280円

<セット内容>

・ボディスクラブ グリーン・ローズ 200g

・ボディローション グリーン・ローズ 140mL

・ウッドスクープ

ホリデー ボディスクラブギフト 限定品 3,300円

<セット内容>

・ボディスクラブ パチュリ・ラベンダー・バニラ 60g

・ボディスクラブ デリケート・ジャスミン 60g

・ボディスクラブ グリーン・ローズ 60g

12月3日

SUQQU

乾燥が気になる季節に試したいスキンケアのセットや、ご褒美にゲットしたいベースメイクのキットが限定登場。

新スキンケアラインのお試しにも向いている「アクフォンス キット」、最高峰エイジングケアラインで肌を労わる「ヴィアルム スペシャル キット」、気品ある上品な肌をつくり上げる「ファンデーション スターター キット」の3種類です。

同日、新しいフェイスパウダー「スムース マット ルース パウダー」も発売されます。

アクフォンス キット 数量限定 13,200円

<セット内容>

・アクフォンス リファイニング セラム 50mL(現品)

・アクフォンス ハイドレイティング ローション エンリッチド 30mL(ミニサイズ)

・アクフォンス リプレニッシング フルイド 15mL(ミニサイズ)

ヴィアルム スペシャル キット 数量限定 24,200円~

※ヴィアルムシリーズの商品3種類から、合計22,000円(税込)以上購入の場合、プラス2,200円で購入可

<セット内容>

・ヴィアルムシリーズの商品3種類から、合計22,000円の商品

・ヴィアルム ザ セラム 10mL(ミニサイズ)

・ヴィアルム ザ ローション 20mL(ミニサイズ)

・ヴィアルム ザ マスク 1枚

ファンデーション スターター キット 数量限定 8,800円

<セット内容>

・ザ クリーム ファンデーション 110または115 15g(ハーフサイズ)

・トリートメント セラム プライマー 10g(ミニサイズ)

・スムース マット ルース パウダー 3.5g(ミニサイズ)

・オリジナル ポーチ

スムース マット ルース パウダー 14g 6,600円

ジバンシイ

ホリデーシリーズ第3弾は、人気アイテムのキットやスキンケアキットが登場します。

アイコニック キット 数量限定品 19,360円

<セット内容>

・プリズム・リーブル No.1 3g×4(現品)

・ランタンポレル ブロッサム クリーム コンパクト 12g(現品)

・ランテルディ オーデパルファム ミニサイズ 10mL

・ルージュ・ジバンシイ ミニサイズ No.333 ランテルディ 1.5g

・オリジナル レッド ソフト ポーチ

ウィンター ホリデー キット 数量限定品 26,730円

<セット内容>

・ランテルディ オーデパルファム 35mL(現品)

・ランタンポレル ブロッサム クリーム コンパクト 12g(現品)

・プリズム・リーブル・スキンケアリング・グロウ W-105(標準色) 30mL(現品)

・ランテルディ オーデパルファム ルージュ ミニサイズ 12.5mL

・ランタンポレル ブロッサム クリーム ミニサイズ 5mL

・オリジナル ビッグ レッド ポーチ

ウィンター スキンケア キット 数量限定品 15,400円

<セット内容>

・イドラ リソース ローション 200mL(現品)

・イドラ リソース リッチ 50mL(現品)

・イドラ リソース リッチ ミニサイズ 7mL

・イドラ リソース セラム ミニサイズ 3mL

・オリジナル ミニ レッド ポーチ

アルマーニ ビューティ

ホリデーコレクション第2弾として、オートクチュールの精神を反映させたフレグランス<アルマーニ プリヴェ>から「アルマーニ プリヴェ ピヴォワンヌスジョ ソイエ ドゥ ナクレ」が数量限定で発売されます。

また、アルマーニ ビューティ最高峰のスキンケア<クレマ ネラ>シリーズから、「クレマ ネラ エクストレマ クリーム」の新サイズ30mLも登場。トライアルにも便利なサイズ感で、1年のご褒美としてもぴったりです。

アルマーニ プリヴェ ピヴォワンヌスジョ ソイエ ドゥ ナクレ 数量限定品 100mL 27,500円

クレマ ネラ エクストレマ クリーム 30mL 30,800円

ランコム

©2021 Viacom International Inc. Emily in Paris. All Rights Reserved.

人気のNetflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』とのコラボレーション。ドラマ内でのシーンを色で表現した12色アイシャドウパレットと、コラボポーチ付き限定キットが発売されます。

©2021 Viacom International Inc. Emily in Paris. All Rights Reserved.

メタリック & マット アイシャドウ パレット EC限定・数量限定品 12,100円

ジェニフィック x ウルトラファンデ キット 数量限定品 22,000円

12月8日

ロクシタン

ホリデー第3弾は「フローラルコットン シア」シリーズ。まるで誰かにハグされた時のような心温まるフローラルコットンの香りを楽しめます。

フローラルコットン スノーシア ボディクリーム 125mL 4,290円

フローラルコットン スノーシア ハンドクリーム 150mL 3,740円、30mL 1,540円

フローラルコットン シア リップバーム 12mL 1,980円

フローラルコットン シア ネイルオイル 7.5mL 2,530円

フローラルコットン スノーシア コンプリート 11,000円

<セット内容>

・フローラルコットン スノーシア ハンドクリーム 150mL

・フローラルコットン スノーシア ボディクリーム 125mL

・フローラルコットン シア リップバーム 12mL

・フローラルコットン シア ネイルオイル 7.5mL

フローラルコットン スノーシア ボディ&ハンド 5,500円

<セット内容>

・フローラルコットン スノーシア ボディクリーム 125mL

・フローラルコットン スノーシア ハンドクリーム 150mL

シア ホリデー ハンドトリオ2 4,290円

<セット内容>

・フルーティフィグ スノーシア ハンドクリーム 30mL

・クラシックシア ハンドクリーム 30mL

・フローラルコットン スノーシア ハンドクリーム 30mL

12月10日

メゾン マルジェラ

「レプリカ」フレグランスから初のボディーコレクションが登場。アイテムはボディーローションとハンドクリームで、香りは「レイジーサンデー モーニング」です。人気の香りをボディーケアでも。

レプリカ ボディーローション レイジーサンデー モーニング 200mL 6,820円

レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング 30mL 4,180円

12月14日

SUQQU

9種類のブラシが新登場。より使いやすく、より美しく仕上げられるブラシで、メイクアップにさらなる楽しみを提供します。

肌当たりがやわらかい「フェイス パウダー ブラシ」「フェイス カラー ブラシ」の他、用途に応じて使い分けたい7種のブラシが発売。すべてこだわりの人工毛100%です。

フェイス パウダー ブラシ 33,000円

フェイス カラー ブラシ 16,500円

アイシャドウ ブラシ R 7,700円

アイシャドウ ブラシ F スモール 7,700円

アイシャドウ ブラシ F ラージ 8,800円

アイライナー ブラシ N 3,300円

アイブロウ ブラシ スモール 3,300円

アイブロウ ブラシ ラージ 4,400円

リップ ブラシ 4,400円

12月26日

SABON

春の訪れをいち早く楽しめるような香りの「シトラス・ブロッサム」コレクションが登場。

新たに仲間入りしたアイテムを含むボディケアの他、フレグランス、ホームアイテムまで、果実と花々が織りなす香りを幅広いラインナップで楽しめます。

12月26日~1月19日限定で発売されるキットもぜひチェックしてみて。

シャワーオイル シトラス・ブロッサム 500mL 3,740円、300mL 2,750円

ボディスクラブ シトラス・ブロッサム 600g 5,390円、320g 3,740円

リペアボディクリーム シトラス・ブロッサム 200mL 4,620円

ボディローション シトラス・ブロッサム 200mL 3,850円

シルキーボディミルク シトラス・ブロッサム 200mL 4,180円

ボディジュレ シトラス・ブロッサム 200mL 4,620円

オー ドゥ サボン シトラス・ブロッサム 80mL 6,930円、30mL 3,960円

ハンドソープ シトラス・ブロッサム 200mL 2,200円

ハンドクリーム シトラス・ブロッサム 200mL 2,530円、30mL 1,540円

バターハンドクリーム シトラス・ブロッサム 75mL 2,640円

アロマ シトラス・ブロッサム 250mL 5,610円

サンシャインキット シトラス・ブロッサム 限定品 13,200円

<セット内容>

・シャワーオイル 500mL

・ボディスクラブ 600g

・リペアボディクリーム 200mL

・ギフトボックス

ボディケアギフト シトラス・ブロッサム 限定品 3,300円

<セット内容>

・シャワーオイル 100mL

・ボディスクラブ 60g

・シルキーボディミルク 50mL

ハンドケアギフト シトラス・ブロッサム 限定品 4,400円

<セット内容>

・ハンドソープ 200mL

・ハンドクリーム 200mL

ボディスクラブキット シトラス・ブロッサム 限定品 5,280円

<セット内容>

・ボディスクラブ 320g

・ハンドクリーム 30g

・オーガニックコットンバッグ

12月27日

SHIRO

限定発売される度に話題となっている「キンモクセイ」が定番化。果実を思わせるフルーティさと上品な甘さの中に、ほんのり洋酒のようなアクセントを感じる香りで、オードパルファンが発売されます。

キンモクセイ オードパルファン 40mL 4,055円

※パッケージレスのみの販売。

(マイナビウーマン編集部)