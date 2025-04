顧客や上司とのコミュニケーションでよく使われる表現に「ご期待に添えるよう」というフレーズがあります。

「ご期待に添えるよう尽力いたします」「ご期待に添えるよう頑張ります」など、よく使うフレーズだからこそ、その意味や使い方をしっかり把握しておきたいものですよね。

今回は、「ご期待に添えるよう」をどんな場面で、どのように使うのかを確認してみましょう。

まずは「ご期待に添えるよう」の意味と、目上の人に対して使える敬語なのか確認していきましょう。

「ご期待に添えるよう」の「添う」という言葉には、「離れずにそばにいる」または「要望や目的などにかなう」という意味があります。

そのため、「ご期待に添えるよう」というフレーズは、顧客や上司から要望や励ましを受けた時に「相手の希望通りになるように頑張ります」という意味の返事としてよく使われます。

「ご期待に添えるよう」というのは、顧客や上司への返事として使うと説明しましたが、なぜふさわしいかについては理由が2つあります。

1つ目は、「ご期待」が「期待」に敬意を表す接頭語の「ご」が付いた尊敬語であり、敬語として正しいこと。

2つ目は、「添う」に「相手の期待に従う・受け入れる」という謙虚なニュアンスが含まれていること。

以上のことから、「ご期待に添えるよう」は目上の方に対してふさわしい敬語表現になるわけです。

次に使い方を紹介します。

「ご期待に添えるよう」という表現は口頭でも使用できますが、ビジネスメールや文書でもよく使われ、相手の要望や期待に対して自分の意思を伝える時だけでなく、逆に期待に添えない時の表現としても使うことができます。

それでは、具体的にどのような使い方をするのか、例文で確認してみましょう

何か要望を受けた時、「ご期待に添えるよう」の後に続く言葉で、相手の望む内容や要望に対して自分がどのように動くかを具体的に伝えて、相手への気遣いと意思を表現します。

激励の言葉をもらった時、単に「頑張ります」と伝えるよりも「ご期待に添えるように頑張ります」と伝えると、より相手への敬意を表すこともできます。

またそう伝えることで、相手の期待に応えるべく頑張ろうと、自分自身のモチベーションも高まりますね。

逆に、相手の要望や期待に応えられない時には、「ご期待に添えず」という形で使うことができます。

「ご期待に添えるよう」とは、ビジネスシーンにおいて尊敬語として活用されるため、プライベートなどではあまり使わない言葉です。

それらを含め、ここからは「ご期待に添えるよう」が適さないパターンをいくつか紹介していきます。

「ご期待に添えるよう」とは、ビジネスシーン以外ではあまり使いません。友人や家族に使用するとかしこまった表現になるため、やや不自然な印象を与えてしまうでしょう。

相手が身近な関係性である場合、「ご期待に添えるよう」とは使わないのが一般的です。

「ご期待に添えるよう」とは、目上の方やお客様からの要望に対し、「希望通りになるように頑張ります」であったり、「相手の期待に従う」と表現したりする尊敬語です。

そのため、部下や同僚などに使うのは相応しくありません。ビジネスシーンで、「ご期待に添えるとよう」と使用するのであれば、目上の方に対しての尊敬語して活用しましょう。

「ご期待に添えるよう」を英語表現すると「to meet your expectations」と表現できます。では、英文メールでどのように活用されるのか。例文を使っていくつか紹介していきます。

・We will do our best to live up to your expectations and deliver a high-quality product.

(私たちはお客様の期待に添えるよう最善を尽くし、高品質な製品を提供します)

・As a team, we strive to exceed customer satisfaction and always live up to their expectations.

(私たちは、チームとしてお客様が満足されることを目指し、常にお客様の期待に添えるよう努めてまいります)

・I assure you that I will work diligently to meet your expectations for this project and deliver excellent results.

(このプロジェクトに関して、ご期待に添えるよう頑張ります。良い結果をお届けすることをお約束いたします)