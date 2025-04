「お願い申し上げます」は相手に何かをお願いする時に使うフレーズです。ビジネスシーンで聞くことが多く、この言葉を初めて聞いたという方はまずいないはず。

しかし、聞きなじみがありすぎて、どんなシーンで使うのが適切なのか迷ってしまう方も少なくありません。

そこで今回は「お願い申し上げます」を使うのに最適なシーンや別の言い回しなどを詳しく解説します。敬語をもっと極めたい方は、本記事を参考にしてみてください。

「お願い申し上げます」という言葉を正しく理解するために、まずは辞書で調べてみましょう。

「お願い」は「願い」に尊敬語の「お」をつけた表現。「申し上げます」は「言う」の謙譲語です。「上げる」は敬意を表す補助動詞で「ます」の丁寧語をつなげたもの。

お願いする相手に対して敬意を示したり、へりくだったニュアンスを伝えたりする際に使う表現です。

「お願い申し上げる」は「申す」「上げる」と、謙譲語を二度用いているので、厳密にいえば二重敬語に該当します。しかし、現代はビジネスシーンでも手紙やメールまで広く使われているので、特に問題はないとされています。

「お願い申し上げます」とほぼ同じ表現で「お願いいたします」という言葉もよく使われます。

「お願い申し上げます」はお願いを「言う」だけの柔らかい表現であるのに対して、「お願いいたします」はお願いを「する」と、やや強めの依頼をするニュアンスを含みます。

意味は微妙に異なるものの、ほぼ同意語として使われる場合が多いため、どちらを使用しても問題ないといえるでしょう。

「お願い申し上げます」をどのようなシーンで、どんな相手に使うのが適切なのでしょうか。ここではシーン別に解説していきます。

「お願い申し上げます」は、特に年賀状やメールなどであいさつとして使われる場合が多いです。

「お願い申し上げます」は、相手に確認や協力をお願いする場合のへりくだった表現として使うこともできます。

相手から返事が来なくて再度依頼をしたいのに、言いにくい時はありませんか? そんな時にも「お願い申し上げます」を使うと丁寧な言い回しになるのでおすすめです。

資料や時間など、目上の人から何かをいただきたい時にも「お願い申し上げます」という表現を使います。

「○○をください」と言うよりも、より丁寧でへりくだった表現をしたい時に使うと良いでしょう。

「お願い申し上げます」を何度も使うと、くどい印象になるのでおすすめできません。とはいえ、ビジネスでは日々さまざまな場面でお願いをする機会も多くあります。

ポイントは他の言葉に言い換えながら、文章のバリエーションを増やすこと。ここでは「お願い申し上げます」の類義語を例文と共に紹介します。

「お願いしたく存じます」は、「思う」の謙譲語である「存じる」に「ます」という丁寧語を併せた表現です。

「お願い申し上げます」と同様に、相手に丁寧なお願いをしたい時に使います。

「○○いただければ幸いです」は「○○してもらえるとうれしい」という敬語表現です。

「幸いです」には「できればで構いませんので」というニュアンスが含まれているため、「お願い申し上げます」よりも弱い表現になるでしょう。

「お頼み」は「頼む」に「お」をつけたもので「頼み事を言わせていただきます」という意味になります。

「願わしいと存じます」は強いお願いではないものの、できるだけこうしてくれるとうれしいという「希望」を相手に伝えられます。

「よろしくお願い申し上げます」の直訳は「Thank you」ですが、ビジネスとして用いるなら少し工夫が必要です。

シーンや状況にもよるため、単語のパターンをいくつか用意しておくと良いでしょう。

・We would be grateful for your continued cooperation.

(今後ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます)

・Thanks again and keep in touch.

(重ねてお礼申し上げますと共に、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます)

・We will appreciate your prompt reply.

(至急お返事をいただきたくお願い申し上げます)