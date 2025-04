ビジネスメールなどのやり取りでよく使う表現の1つに「お取り計らい」という言葉があります。「お取り計らいいただき、ありがとうございます」といった言い回しを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか?

ビジネスで使う機会の多い言葉は、覚えておいて損はありません。正確な意味を知っておきたいという人のために、「お取り計らい」の意味や使い方を解説していきます。

まずは、辞書で「お取り計らい」の意味を調べてみましょう。

「お取り計らい」は相手が行ってくれた気遣いを丁寧に表現した言葉。相手の配慮に感謝を示す時や、何かをお願いする時に使う敬語表現です。

「計らい」には判断・処置といったニュアンスが含まれるため、物事をうまく進めるために相手が行ってくれた気遣いに敬意を払う時に使う場合が多いでしょう。

「お取り計らい」は丁寧な言葉ですが、使い方や言い回しを間違えると失礼な印象を与えかねません。

特に「お願い」する場面で使う際は注意が必要です。「お取り計らい」を正しく使うために、注意点も頭に入れておきましょう。

「お取り計らい」は敬語表現にあたるので、目上の人や取引先などに使用しても良いでしょう。ただし、「お取り計らいください」という言葉で、目上の人にお願いをするのはおすすめしません。

間違った言い回しではありませんが、「○○してください」という言葉は強い表現になるため、上から目線な印象を与える可能性もあります。

目上の人に対しては、以下のように使用しましょう。

さらに、目上の人に対しては以下のような前置きの言葉をプラスして、丁寧にお願いするようにしましょう。

「お取り計らい」を使う場面は、大きく分けて「相手に感謝を伝えたい時」と「相手にお願いしたい時」の2種類です。

以下では、実際にビジネスシーンで使える「お取り計らい」の例文を紹介します。

感謝を伝える時は「お気遣いありがとうございます」「ご配慮ありがとうございます」というニュアンスを含みます。

ビジネスシーンでは、物事を進める際に迷惑や苦労を掛けるであろう人・掛けた人に対して使うことが多いでしょう。

相手に何かをお願いしたい場合は、以下のように使用します。

先述した通り「お取り計らいください」という表現だけだと相手に失礼な印象を与えるので、「恐れ入りますが」といった言葉を頭につけると良いでしょう。

「お取り計らい」という言葉は、ビジネスでは使用することが多いですが、日常生活ではあまり使わない言葉かもしれません。そのため、もう少し馴染みのある言葉に言い換える方がスムーズな場合もあるでしょう。

ここからは「お取り計らい」と言い換えができる言葉を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

「配慮」は「気配り」を意味する言葉です。「ご配慮」という言葉では、相手の心遣いに対する感謝の気持ちを表現できるので、この言葉に言い換えても問題はありません。

「お取り計らい」という言葉に比べて、目上の人や親しい間柄の人などに幅広く使えるため、知っておくと便利でしょう。

「お力添え」は「相手からのサポートや協力」を指す言葉です。「お取り計らい」と非常に似た意味の言葉ですが、「お力添え」は明確に力を貸してほしい時に使います。

「ご尽力」は「力添えをしてもらう」という意味で使う言葉です。「ご尽力」も「お力添え」と同様に、明確な力添えが欲しいというニュアンスになります。

「お心遣い」は、目上の人に対して使う丁寧な言葉です。

「お取り計らい」は幅広い意味を持つ言い方ですが、「お心遣い」は相手が気を使ってくれたことに対して感謝の意味を伝える時に使います。

「お気遣い」は、相手が配慮してくれる心に対して使う言葉です。

基本的には「感謝」を表す場合のみ使いますが、公共の場などで不特定多数の人に禁煙を呼びかける際などには、「お気遣いのほど、よろしくお願いいたします」といった言い回しをされることも。

「お取り計らい」の英語表現は「arrangement」という言葉になります。「準備・お膳立て・配置」といった意味があります。

準備や手配、予定を表す時はたいてい「arrangements」と複数形にして使われます。

・Thank you so much for your arrangements.

(お取り計らいいただきまして、誠にありがとうございます)

・I would appreciate your arrangements.

(お取り計らいいただきますよう、よろしくお願いします)