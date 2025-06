今回のテーマ 湿気や汗、紫外線に負けない髪に。2025年梅雨〜夏のヘアケアは何を選ぶ?

梅雨から夏にかけて多くなる髪悩み。髪にとって過酷な状況でも、理想のヘアを夜までキープできるよう、自分にあったアイテムを見つけたいですよね。

今回のトークテーマは「2025年夏のヘアケア」。髪質が真反対のよしかわとにしきおりが、梅雨から夏にかけての髪悩みを乗り切るために選んだおすすめのヘアケアアイテムを紹介します。

プロフィール ライター よしかわ

カラーコーディネーターの母親の影響で、小学生時代に色彩とメイクの楽しさに魅了される。学生時代はコスメ集めに夢中になり、高校卒業後はアパレル店員や化粧品業界で広報を経験。うねりやすく、ぺったんこになりがちな髪の持ち主。カラーダメージをケアしながら軽やかでまとまったサラサラヘアを目指す。 編集 にしきおり

初めて自分でメイクをした14歳の頃からコスメの魅力に取りつかれ、学生時代から女性向けメディアに従事。美容系ニュースメディア、商品比較情報サイトのスキンケア部門ライターを経て、現在はマイナビウーマンでレビュー記事から取材記事、企画記事まで幅広く担当中。うねり、広がりやすいところがお悩み。最近は髪を伸ばしており、さらさらストレートを目指している。

悩み別のシャンプー&トリートメントでデイリーケア

よしかわ(以下、Y) :梅雨や夏とこれからのシーズンに向けて使いたいヘアケアということで、まずは二人の髪質や悩みを話していきましょう。私は毛量多めな猫っ毛タイプで、うねりとボリュームダウンが悩みかな。夏はハイトーンにしがちで海によく行くのでダメージケアはしっかりしていきたいですね。

にしきおり(以下、N) :私はよしかわさんと反対で、髪の毛は割と太めでしっかりとしていて、量は多め。うねりと広がりが気になるのと、前髪の割れが深刻な悩みですね。あとは、年一回は縮毛矯正をかけているものの、内側だけはくるくるして広がりやすいので、うねりケアは頭皮からしっかりしていきたいなと思ってます。夏は明るめのカラーにしたいから、カラーの褪色やダメージもケアしたい!

Y :まずはそんな私たちの髪悩みをデイリーでケアできそうなシャンプー&トリートメントをピックアップして紹介していきましょう。私は3種類あって、一つ目がmeltの「スムース シャンプー/スムース トリートメント」。うねりケアに特化したシリーズで、これまでうねりケアの物を使うと、私の髪の場合しっとり重めになりがちで……。これは、うねりをケアしつつ、ふんわりサラサラに仕上がります。

N :この前、パウチタイプを使ったんですけど、私の髪質にも合いました。このシリーズもすごく良い!

Y :私が求めてたものだって感動して、通年でもちろん使いたいけど、湿度が高くなるこれからの時期に、私と同じぺったんことうねりの悩みがある人に声を大にしておすすめしたいですね。

二つ目は韓国ヘアケアブランドKUNDALの「エアリーボリュームヒアルロンシャンプー&トリートメント」が、頭皮と髪に水分をチャージして、頭皮の環境を整えるシリーズなんですけど、うるおいを与えるのに重くならず、名前通りエアリーな仕上がりがかないます。

N :軽やか、サラサラ、絡まらない……よしかわさんの理想ですね!

Y :そうなんですよ。ふんわり軽やかでサラサラと私好みの仕上がりになるので選びました。

最後がコンクレッドの「ハイダメージ メンテナンスシャンプー/トリートメント」。マツキヨココカラから登場したブランドで、高機能成分の濃度にこだわっていて、PBとは思えないクオリティに驚きました。

N :「これがPBなの?」ってびっくりしますよね。

Y :私が選んだ「ハイダメージ メンテナンスシリーズ」は、なめらかな指通りと光沢をもたらすシリコン成分と髪内部までうるおいで満たす保湿成分を贅沢に配合していて、一度使っただけでも指通りの良さが違うなって体感できて。夏はハイトーンにするし海にも行くから、しっかりダメージケアをするために使っていこうと思ってます。

N :私は4種類持ってきました。大本命はDR.HONEYの「ホワイトビー バランス リペア シャンプー/ヘアトリートメント」です。1滴に100億個の再生リポソーム(※1)を配合したシリーズで、髪内部のうねりをケアしていく技術が採用されているみたい。昨年発売された「ブラックビー」シリーズはもっとしっとりしていて、香りは甘めだったんですけど、「ホワイトビー」シリーズは軽やかでサラッとした仕上がりで華やかな香りなので、仕上がりも使用感も含めて春夏向きだなと思いました。

Y :「ブラックビー」シリーズも良かったから、新シリーズとの違いが気になります。

N :うるおいケアをしっかりしたい時は、サボンドサボタの「モイストプランプシャンプー/ヘアトリートメント」を使いたくて。サボテンの保水力に着目して作られており、独自成分のヘアプランパー(※2)を配合していて、うるおいを抱き込んだようなぷっくりとしたツヤ髪に導いてくれます。ぷっくりといってもボリュームが出るわけじゃなくて、うるおいに包まれて、“するっ”“プルっ”みたいな髪になれるんです。

Y :トゥルンとしなやかな髪に仕上がりそう!

N :スースーするので、特に夏に使いたい。なんと“風呂キャンセル界隈”にもおすすめらしくて。アラサー女性だと忙しくてケアをサボりたい時もあるけど、でもこだわりは外せないシーンってあるじゃないですか。どっちも諦めないっていうので生まれたブランドみたいです。二重構造になったパッケージは、水垢の汚れがつきにくいからお掃除もちょっとサボれるらしい(笑)。

Y :ブランド名にいろんな意味がかかってる!

N :この2ブランドはこの春の新作としておすすめです。

あとは、お気に入りの&beの「テイクダウンシャンプー」と「ヘビーグロウトリートメント」から限定のアイスティーの香りが出まして。テイクダウンって名前の通りの仕上がりになるシャンプーと、冬でもパサつき感や静電気が出ないくらいしっかりうるおいを与えてくれるトリートメントから爽やかなアイスティーの香りが登場して夏もさらに使い続けたいなと思いました。ちゃんと紅茶の香りがしますよね。きれいなグラスにアイスティーが入ってて、大きい氷がゴロゴロ浮かんでいるイメージ。

Y :カランカランって音が聞こえてきそう。スッキリしていて夏っぽい香りが良い!

N :最後が紫外線対策で注目してる人も多いであろうソラミーの「UVアフターリペアシャンプー/トリートメント」です。アフターリペアとなると重たくなったり乾燥しそうって思いながら使ったんですけど、このさらさらな使用感は万人受けしそう!

Y :紫外線ダメージでスカスカになったところを補うイメージがあったから、ごわついたりしないかなって思ってたけど、想像以上にするするになりますよね。

N :そう、するする系。アクアティックベリーの香りも清潔感溢れる香りでみんな好きだと思う。出かけいっぱいした日のケアにぜひ選んでほしいですね。

※1シャンプー・ヘアトリートメント3mLあたりに配合される リポソーム成分の総数。ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ニコチンアミドモノヌクレオチド、カミツレ花エキス、ハチミツ(全て保湿)

※2 オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス(すべて保湿)/加水分解ケラチン(羊毛・カシミヤヤギ)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)(すべて補修)

カラーの褪色をポジティブにするアイテムも

Y :夏は紫外線も強いし海にも入るから、いくら頑張ってもカラーが抜けちゃうんですよね。でも、それをポジティブに捉えようっていうところで二つ紹介させてください。

N :すてきな考え方!

Y :まずは褪色すると黄色っぽくなりがちなので、モロッカンオイルのカラーメンテナンスもケアもかなえる「トリートメント パープル」を選びました。香りと仕上がりが好きでよくモロッカンオイルを使ってて、紫のトリートメントが登場したということで、使い始めたらハマりました。

N :結構しっかり紫ですね。

Y :手とか枕には色移りしないんですよ。髪はカラーメンテナンスができるっていう不思議なアイテムで、ケアまでかなうのでマストアイテムになりました。

色が抜けてきちゃったなってなった時には、got 2 bの「ボンディング・カラーシャンプー ミルクティー」が、ヘアケアブランド発だけあって色がすごくおしゃれ! ニュアンス感のあるミルクティーカラーでワンランク上のカラーを楽しめます。

N :カラーシャンプーって美容院行くまでの繋ぎみたいな気持ちで使うことが多いけど、これだったら色変化も楽しめそう。今度使ってみます!

Y :お気に入りのカラーが抜けちゃうのは残念だけど、このカラーシャンプーでかわいく染めようってポジティブな気持ちになれるのでおすすめです。

汗っかきな二人は頭皮ケアにも注力

N :私は代謝が良すぎて汗っかきなんですよ……頭皮ケアは日頃から使ってるんですけど、夏は特にアイテムの数を増やしたり変えたりして対応していきたいので、いくつか持ってきました。一つ目は被りアイテムになったプレディアBLUEの「リペア ヘッドクレンズ クレイ」。これは絶対に入れたいと思ってました。

Y :これは二人ともプレディア時代から好きなアイテムですもんね。プレディアのもすごく良かったけど、伸びやみずみずしさがアップして、塗り広げやすくなったなって感じました。

N :よりトリートメント効果がアップしたっていうことで、3in1の効果がぐぐっと上がったなと思います。スースー感もたまらないし、本当にみんなに使って欲しい!

▲二人が選んだプレディアBLUE「リペア ヘッドクレンズ クレイ」

N :3in1の頭皮ケアアイテムだと他には、ジルスチュアートのライフスタイルコレクションがリニューアルするということで、「ホワイトフローラル ディープヘッドクレンズ」を持ってきました。かわいさや甘い香りが好きな方はこちらをおすすめしたい。

Y :ジルスチュアートの香りと刷新したパッケージにもキュンとしますよね。

N :リボンまでついて、蓋のキラキラもかわいいですよね。風呂キャンしようかなと思っても、これがお風呂にあること思いだせばキャンセルできなくなると思う(笑)。気分を上げたい人にもぜひ使ってみて欲しいですね。

あと、アンドクリームの「セラムシャンプー モイスト」は、デイリーで使えるクリームシャンプーで、なんと10 in 1という機能性の高さ! パサつき、ハリコシ、地肌ケアと効果がいろいろあるんですけど、洗いあがりの地肌がしっとりする感じがします。モイストとスムースの2タイプがあって、よりしっとり重めのモイストタイプが私の髪には合ってるかな。使い切り間際、ポンプから出なくなったら、ボトルを開けて最後まで使い切れるようにスパチュラが付いてるんです。

Y :こういうタイプって最後まで使えそうで使えないもどかしさがあったけど、すばらしいアイディア! ボトルにスパチュラを付けられるから無くす心配もないですね。

N :あと、スペシャルケアとしては、エストの「クラリファイイング スカルプジェル」を選びました。

Y :気になってました。エストから頭皮ケア? って。

N :頭皮のむくみが顔のたるみに繋がったり、頭皮の角栓が詰まると大人の頭皮のくすみ(※1)や匂いとかに繋がるみたいで。これは角栓にアプローチして、頭皮の角栓を分解して洗浄するアイテムです。さらっとしたテクスチャーで、スースーして気持ち良いんですよ。シャンプー前に髪と頭皮を濡らしてから使うんですけど、コリをほぐして流すと、その後のシャンプーの泡立ちが半端じゃない!

Y :気になるー! しかもこの大容量なのが良いですね。

N :香りは性別問わないようなスッキリ爽やかな香りなので、ぜひご家族やパートナーと一緒に使ってみてほしいですね。

Y :私も汗っかきだから頭皮ケアは注力していて、プレディアBLUE以外ではTHREEの「THREE エッセンシャルセンツ スキャルプ ディープ クレンズ」を持ってきました。

N :THREEのヘアケアも良いですよね。

Y :これもシャンプー前の予洗いした頭皮に直接のせてマッサージしていくタイプなんですけど、香りにとにかく癒されるんですよ。ハーバルシトラスの清らかな香りで浄化される気がしてマッサージする手が止まらなくなる(笑)。夏はジメジメするし気持ちもモワッとするから、これでリフレッシュできたらと思ってます。

※1 古い角質による

アクティブな日のお供になる全身用洗顔料

Y :夏はダイビングに行くので、ヘアからボディまで1本で済む全身用のソープが欲しくって。ただ、そういうタイプって髪の毛きしみがちでなかなか良いアイテムに出会えなかったんですよ。イグニスの「サニーサワー ジューシー オールウォッシュ」に出会って、髪に使ってもきしみを感じなくてびっくりしました。さっぱりとした仕上がりはもちろん、この香りはトリコになりますよ。

N :なんていい香りなの! 爽やかで癒される。

Y :ジムとかヨガ終わりのシャワータイムもこれ一本を持っていけばよりリフレッシュできるんじゃないかなって、ぜひ試して欲しいアイテムです。

ベタつき、ニオイは出先でもケア

N :お直しカテゴリーだとドライシャンプーは必須アイテムですよね。スティーブンノルの「ドライシャンプー モイストタイプ」は、ひんやりとして気持ち良いんです。ドライシャンプーって白くなるものもあって選ぶのが難しいけど、これは本当に良い! スッキリしたいけどパサパサにはなりたくない人に良いと思います。

Y :粉感がなくて、もはやミスト化粧水みたいな感覚ですよね。

N :外出の時とかフェスとかで使いたい!

他には「ビオリス」の「ピュアレタッチ ドライシャンプー」はベーシックながら、ほしいポイントをきちんと押さえてくれているアイテム。「ベルガモット&イリスの香り」は爽やかで清潔感のある香りなので、スイッチの切替にも良いなと思っています。

Y :オフィスに置いておいても良いかもですね。

N :ふんわりとした仕上がりで、前髪もきれいにパラパラ感が復活する! たっぷり使えるサイズの他、小さいサイズもあるので持ち歩きもしたいです。

もっとダイレクトに前髪を直したい人にはダイアンロータスの「MAEGAMIリセットポン」がおすすめです。パウダータイプで直接ポンポンとつけられて、すぐにサラサラになる。汗や皮脂でベタベタになった前髪も復活するので、これはスタイリングが苦手な人にもおすすめです。

Y :フタに鏡がついているのも良いですよね。どこでも簡単にお直しできる。

N :香りのお直しをしたい時には、いち髪の「香る髪のお直しミスト」が良いですよ。2種類あって、今日持ってきたのはさらさらに仕上がるタイプ。いち髪らしい山桜の香りをまとえます。ちょっと匂いが気になるっていう時にシュッとしたら、「さっきシャンプーしてきた?」と思うほどにニオイをリセットできます。

Y :私はドライシャンプーだとダイアン パーフェクトビューティーの「ドライシャンプー クール フレッシュシトラス&ハーブの香り」というクールタイプにしました。キーンとした冷たさじゃなくて、ふわっと涼したくなる穏やかなクールさなんですよ。

N :本当だ。涼しい風が吹いたみたい。

Y :香りも爽やかなシトラス系で、アクティブに動いたあとのリフレッシュとしても使いたい。

もう一つがメイクキープの「オイルブロック 紙パウダー」で、髪の毛の生え際とか前髪のべたつきをケアしたいなと思って。

N :あぶらとり紙みたいで懐かしい! こういう形状だからこそ使いやすいかも。

Y :髪だけでなくメイク直しにも使えるから、持ち歩き用に選んでみました。

アウトバスも髪悩みに応じたケアを

Y :アウトバスでは、私は軽やかな仕上がりのものをベースに悩み別でアイテムを選びました。カラーダメージ特化だと、シュワルツコフ プロフェッショナルの「ファイバープレックス ボンド ミルク」が、ハイトーン毛を対象とした処方設計になっていて、毛髪内部にうるおいを与えて、軽やかにまとまるんですよね。指通りも良くなので、髪を明るくしたら使おうと思ってます。

うねりと褪色ケアで選んだのは&beの「プロテクトベースミルク」。髪本来のpH値に着目してうねりと色落ちを改善しつつ、熱ダメージを味方に自然なツヤとまとまりまで与えてくれる優れもので、それが1,650円で買えちゃうのに驚きました。

N :この価格帯でハイスペックだなんて、さすがの&be HAIR。

Y :広がり対策では、THE ANSWERの「EXケア&コート ウォーターセラム」を選びました。シャバシャバとしたテクスチャーでベタつきもなく、まとまるのに軽やかでさらにうるおいも与えてくれるっていう理想の仕上がりに惚れました。私みたいな猫っ毛族にはぜひおすすめです。

N :THE ANSWERは革命的ですよね。シャントリと合わせて使いたい。

Y :トータルケアではケラスターゼの「ユイル クロノロジスト N」は欠かせない存在。 毛髪全般の悩みに着目しているし、みずみずしいフローラルの優雅で華やかな香りに癒されます。

N :間違いのない超定番の人気アイテムですよね。

N :私はアウトバスだとミルクタイプが好きで、まずは爽やかな香りがするOSAJIの「ヘアモイスト ミルク」をチョイス。ゼラニウム、ローズマリー、コリアンダー、オレンジ、レモンをブレンドした香りで、髪の広がりやごわつきが気になる人向け……と、まさに私のような髪質の人に向けたものだなと思って。塗り広げるとさらさらになるテクスチャーなので、ミルクは重そうって思ってる人でも使ってもらいやすいかなって思います。

あとは、アンドペアの「コントロール リペア ツーインワン ヘアミルクミスト」がおもしろいんですよ。ポンプをゆっくりプッシュするとヘアミルクで出てきて、早くプッシュするとミストに出てくる容器が斬新ですよね。

Y :こんな2WAYタイプ見たことない!

N :夜はヘアミルクとして使って、朝はミストとしてアイロンをする前の熱ダメージケアとしても使えるのが画期的だなと思いました。甘すぎず個性のある香りもまた推しポイントで、うねりケアのブランドなのでこれも梅雨時期に活躍してくれそうです。

N :また、ウエラの広がる髪をしっかりまとめてくれるシリーズ「アルタイム リペア ミラクルヘアトリートメント」のミストタイプが気になりました。毛髪に含まれる脂質と同じ脂質を補給して、集中的に補修・強化して扱いやすい状態にしてくれるっていうものなんです。230度までの熱から髪を守る具体的な数字を出してくれているところに目が引かれました!

Y :そんな高温からミストで守ってくれるなんて不思議。

N :髪の毛が広がりやすい人って、ボリュームを抑えるためにアイロンを何度も通すことがあると思うんですよね。ぜひこれを使って熱ダメージからを守っていただければなと思います。

スプレータイプでラクにドライヤー時間を短縮

N :お風呂が面倒くさいなと思っている界隈の一人としては、髪の毛を乾かすことの面倒くささが大きな理由なんですよね(笑)。だからこそ髪の毛を早く乾かせるアイテムを日常的にリサーチしてるんですけど、この夏に特に使いたいのがサボリーノの「速く乾かスプレー NA」です。こういうスプレー缶タイプって、髪のうるおいまで奪われちゃうイメージがあったんですけど、これはうるおいを残しながらサラサラに仕上がります。変なアルコール臭もなく、スプレータイプの手軽さもさすがサボリーノのアイテムだなって。

Y :早く乾かすアイテムって、アルコールっぽさがありがちで髪のダメージが心配になったり、手でなじませるのが面倒だなと思ってたけど、パパッと終わらせられるのは時短になりますね。

N :もう一つは私が通年使っているGINZUBAの「ギンズバ パワーミスト」。今回、容器がリニューアルして、より使いやすくなったんですよ。今まではプッシュタイプのミストだったんですけど、エアゾール型になってより手軽になったので紹介したくて。ムスク系の高級感ある香りがお気に入りです。

Y :香りからもケアしてる感が得られそう。使ってみたい!

N :髪の毛を早く乾かすためだけではなく、ケア目的としてもこれを使いたいなって思うぐらいのトリートメント効果の高さもお気に入りです。

寝グセをスピーディに直すアイテムも

N :athletiaの「リスタイリング ヘアセラム」は、朝の寝癖直しに使おうと思ってゲットしました。一回濡らしてまた乾くことでスタイリングできるウォーターセット作用と速乾メカニズムが搭載されていて、朝はスピーディにクセを直したいから寝グセ直しとしての活躍を期待!

Y :私は朝、髪の毛をブローしてからメイクするんですけど、暑いと髪を無意識に結んじゃって結び跡に悩まされるんですよね。これを使ったらあっという間に直せそう!

N :あと、出張にも持って行こうかなと思って。いつもと違う環境だから、出張の時の寝グセ直しって悩むんですよね。これがあればきっと便利だろうと思って、次の出張が楽しみです。

髪専用のUVケアアイテムで紫外線対策を

N :日中のUVケアではALLIEの「UV ヘアカラーラスティング&スタイリング バーム」を持ってきました。SPF50+・PA++++・UV耐水性★★もあるアイテムがALLIEからっていうのがまず信頼感がありますよね。夏場は髪を結ぶことが増えるだろうと予測して、ホールド力重視で選びました。

Y :濡れ髪アレンジもできるから良いですよね。私は軽めの仕上がりのアイテムを二つ持ってきました。ソラミーの「UVプロテクト ヘアオイル」は、使い慣れたオイル状でケアできるっていう手軽さが良いなと思って選びました。

これはストレートの時に使いたくて、巻いたりするときはイグニス イオの「ニュアンス ヘアワックス N」がお気に入りなんです。ワックスなんですけどすごく軽くて、ニュアンスを出しながらもUVケアまでできるのが魅力です。UVケアはスタイリングによって使うアイテムを変えようと思ってます。

N :スタイリングや仕上がりでアイテムを変えるのも良いですね!

今回の登場アイテム

うねり、広がり、紫外線やカラーによるダメージと、梅雨から夏にかけて髪の悩みは山ほど。そんな環境でも理想へ一歩でも近づけたら、自信がついたりポジティブな循環が生まれそうですよね。これからの季節にあったお気に入りのアイテムをこの機会にぜひ見つけてみてくださいね。

メルト スムース シャンプー/トリートメント 各1,760円(編集部調べ)

KUNDAL エアリーボリュームヒアルロンうるぷるボリュームケアセット 2,420円

コンクレッド ハイダメージ メンテナンスシャンプー/トリートメント 各1,980円

DR.HONEY ホワイトビー バランス リペア シャンプー/ヘアトリートメント 各1,595円※

サボンドサボタ モイストプランプシャンプー/ヘアトリートメント 各1,650円※

&be テイクダウンシャンプー/ヘビーグロウトリートメント アイスティーの香り 各3,080円※

ソラミー UVアフターリペアシャンプー/トリートメント 各1,540円※

モロッカンオイル トリートメント パープル 50ml 4,345円

got 2 b ボンディング・カラーシャンプー ミルクティー 1,430円

プレディアBLUE リペア ヘッドクレンズ クレイ 2,530円

ジルスチュアート ホワイトフローラル ディープヘッドクレンズ 3,850円※

アンドクリーム セラムシャンプー モイスト 2,200円※

エスト クラリファイイング スカルプジェル 6,050円※

THREE エッセンシャルセンツ スキャルプ ディープ クレンズ 3,960円

イグニス サニーサワー ジューシー オールウォッシュ 3,630円

スティーブンノル ドライシャンプー モイストタイプ 1,320円

ダイアンロータス MAEGAMIリセットポン 1,760円※

いち髪 香る髪のお直しミスト(さらさら) 935円(編集部調べ)※

ダイアン パーフェクトビューティー ドライシャンプー クール フレッシュシトラス&ハーブの香り 95g 1,320円

メイク キープ オイルブロック 紙パウダー 495円(編集部調べ)

シュワルツコフ プロフェッショナル ファイバープレックス ボンド ミルク 3,300円 &be プロテクトベースミルク 1,650円

THE ANSWER EXケア&コート ウォーターセラム 1,540円(編集部調べ)

ケラスターゼ ユイル クロノロジスト N 8,580円

OSAJI ヘアモイスト ミルク 3,520円※

アンドペア コントロール リペア ツーインワン ヘアミルクミスト 1,595円※

ウエラ アルタイム リペア ミラクルヘアトリートメント 4,180円※

サボリーノ 速く乾かスプレー NA 1,540円※

GINZUBA ギンズバ パワーミスト 8,250円※

athletia リスタイリング ヘアセラム 4,400円

ALLIE クロノビューティ UV ヘアカラーラスティング&スタイリング バーム 2,750円(編集部調べ)※

ソラミー UVプロテクト ヘアオイル 1,760円

イグニス イオ ニュアンス ヘアワックス N 1,320円



※マークのアイテムは撮影用サンプル、それ以外のアイテムはライター・編集部私物です。

(写真・文:吉川夏澄、編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)