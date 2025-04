街にはきらびやかなイルミネーションが灯り、ついにホリデーシーズンが到来! そんな時期にコスメフリークを楽しませてくれるのがクリスマス・ホリデーコフレ。各ブランドから続々と発売され、待望のアイテムをゲットできたと余韻に浸っている人もいるのではないでしょうか?

今回のトークテーマは「2024年クリスマスコフレの振り返り」。よしかわとにしきおりが実際に購入したコフレや、今年大注目だったアイテムをピックアップ。それぞれの特徴を紹介します。

よしかわ:今年もついにクリスマスコフレの季節になりましたね!

にしきおり:毎年各ブランドからコフレの情報が出ると何を買おうかなって目を光らせてます。よしかわさんのコフレ選びのポイントはありますか?

よしかわ:とにかくときめいたもの! これだって思ったものだけにしないとたくさん買ってしまいそうなので……。一目惚れしたものだけに絞りつつ、ホリデーシーズンに限らず、通年で使い続けられるものをメインに購入しました。

にしきおり:私もときめき重視でメイクアップアイテムを選んだり、今年は気になっていたスキンケアのコフレにも挑戦したりしました。クリスマスコフレはスペシャル感も欲しいけど、心ときめくだけではなく実用性も高いセットもあるから本当にワクワクしますよね。

よしかわ:今年一年のご褒美ですから。コスメフリークの私たちが実際にときめいたアイテムを紹介していきましょう。

よしかわ:一番衝撃的だったのはシュウ ウエムラのホリデーコレクション。歴代のコレクションも話題でしたが、今年はラグジュアリージュエラー「TASAKI」とのコラボということで、パール×ゴールドのパッケージにときめいた人も多いはず! 中でもアームにパールとゴールドのファングを散りばめた「パール レベル クラッチ アイシャドー パレット」にハートを射抜かれました。

にしきおり:これまでアニメやキャラクターとのコラボが続いてたから、誰もが予想しなかったコラボになりましたね。チークやパール入りのリップもホリデー感はありつつも、実際につけてみると肌になじんで使いやすい。ホリデーらしいスペシャル感と実用性を兼ね備えたコレクションで、買えた人はかなりラッキーだったのではないかと思います。

「FANTASSY FREEFALL」

アディクション ホリデー アディクション ファンタジー フリーフォール II 7,040円

<セット内容>

・ザ アイシャドウ ファンタジー フリーフォール 102 Little Voyager

・ザ ブラッシュ ファンタジー フリーフォール 102 Daydream Moment

・ザ リップバーム グロウティント 102 Cup of Joy

アディクション ミニ リップ トリオ ファンタジー フリーフォール 101 4,950円(★)

<セット内容>

・ザ マット リップ リキッド ミニ 120 Pixie Pink

・リップ オイル ミニ 105 Berry Fizz

・リップ オイル ミニ 106 Iced Pink

アディクション ミニ リップ トリオ ファンタジー フリーフォール 102 4,950円(★)

<セット内容>

・ザ マット リップ リキッド ミニ 121 Velvet Apricot

・リップ オイル ミニ 107 Dutch Cocoa

・リップ オイル ミニ 108 Old Moon

「THROUGH THE GLASS」

アディクション ザ アイシャドウ パレット + “スルー ザ グラス” 101、102 各6,820円(★)