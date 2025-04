今回のテーマ 忙しい年末に向けて取り入れたい。癒しや元気を与える香りアイテムは何を選ぶ?

年末に向けて忙しくなるこれからの時期。癒しを求めてマッサージやエステに行きたいけれど、そんな時間すらなかなか作れないなんて人もいるのではないでしょうか?

今回のトークテーマは「年末に向けた香りアイテム」。よしかわとにしきおりが日頃愛用する香りものから忙しい日に求める香りを厳選し、シーン別でおすすめのアイテムを紹介します。

プロフィール ライター よしかわ カラーコーディネーターの母親の影響で、小学生時代に色彩とメイクの楽しさに魅了される。学生時代はコスメ集めに夢中になり、高校卒業後はアパレル店員や化粧品業界で広報を経験。現在はWEBライターとしてライフスタイル系の記事を執筆。人とは被らない自然由来の透明感のある香りが好み。ウッドやスパイスの香りに目がない。 編集 にしきおり 初めて自分でメイクをした14歳の頃からコスメの魅力に取りつかれ、学生時代から女性向けメディアに従事。美容系ニュースメディア、商品比較情報サイトのスキンケア部門ライターを経て、現在はマイナビウーマンでレビュー記事から取材記事、企画記事まで幅広く担当中。好きな香りはウッディ系、レザー系だったが、最近好みに変化が……。香りを使うシーンはオフィス・自宅・出先を想定。

お気に入りの“自分らしい香り”はオンタイムに纏う

よしかわ:11月も終盤に入って、そろそろ年末の繁忙期を迎えた人もいると思うんですけど、特に忙しい時って香りのありがたみに気付くというか、ひとときで癒しややる気をくれたりと欠かせないものだと思うんですよね。

にしきおり:リフレッシュのためにマッサージとか行きたくなるけど、繁忙期だと続けにくいですよね。香りなら普段のケアアイテムをチェンジしたりするだけで良いので日常に取り入れやすいと思います。香水は、おでかけや仕事の前に吹きかけると「がんばろう」って思えますよね。

よしかわ:たしかにスイッチにもなる! にしきおりさんはオンの時にどのような香りを選びますか?

にしきおり:今までは自分の好きな香りを自由につけていたんですけど、最近は「シャキッとした人」とか、なりたい姿と香りをリンクさせた選び方をするようになりました。手持ちの香りのバリエーションが増えたと思います。

よしかわ:香りから理想の姿のスイッチを入れるのも良いですね。私は直感。これだと思ったものの中から、「こういうシーンはこの香水が合うな」っていう頭の中にチャートを作って使い分けています。

にしきおり:それぞれ違っておもしろいですね。まずは、出先で使うものの中からお気に入りのアイテムを教えてください。

よしかわ:一番のお気に入りはMiller et Bertauxの「for you」という香水です。これは、カラリアのポップアップ取材に行った時に出会ったもので、そのポップアップではなかなか見かけない珍しい香水ばかりが並んでいたんですよ。何十種類もある中から会場にいたフレグランススペシャリストに自分の好みを伝えたところこの香水が選ばれて、香りを試したらグッと心を掴まれました。

にしきおり:(香りを試してみて)フランスのブランドですが、あまり「ザ・ヨーロッパの香水」っぽくないかも。ただ、すごく透明感があります。

よしかわ:サンダルウッドとシダーをベースに、アイリスやイランイランをブレンドしていることから、雨が降った後の森の中で、濡れた土から新芽が出てきたような、前向きになれるイメージがあって。透明感もあるけど神秘的な香りが、私らしさを表現する香りになってほしい思いも込めて愛用しています。

にしきおり:すてき! そういう考え方で香りを選ぶのも良いですね。

よしかわ:どうしても現品が欲しくなって、必死に探してオンラインで購入しました。一目惚れではなくひとかぎ惚れした香水です(笑)。

にしきおり:私は韓国のブランドTAMBURINの「PERFUME UNKNOWN OUD」が今の自分の気分に一番マッチしている香りですね。ユーカリがトップにあって、ウッディ系にちょっと甘さが入ってるような香りがします。

よしかわ:(香りを試してみて)スッキリとした甘さの後からウッドの温もりを感じる匂いがします。

にしきおり:土っぽさとか焼けた木の感じとか温かみのある香りが好きで、季節は選ぶかなとは思うんですけど、これが最近では一番好きでお出かけの時もお仕事の時もつけてます。香りをふと感じた時に、毛布に包まれてるみたいな安心感があるので、忙しい時とかにつけると心をホッとさせてくれるお守り香水かもしれないです。

ここぞという勝負どころでは背筋が伸びる香りで後押し

よしかわ:シャキッとしたい時は、ゲランの「アクアアレゴリア」の「ペラ グラニータ」という香りをよく手に取ります。私が持っているものはリニューアル前のものになるんですけど、昔、水商売をやっていたときに、透明感があって品を感じられるけど、元気をもらえるような女性でありたくて、そんな理想像にマッチしたのがこの香りだったということもあって、出勤時はいつもこの香りを纏ってました。

完全にオンモードにするために使ってたから、今でも勝負事やピシッとしたい時はこの香りじゃないと落ち着かなくて……。完全に個人的なエピソードから選んだものになるんですけどね(笑)。

にしきおり:そんなエピソードが詰まった香りなんですね。(香りを試してみて)すごく良い香り! フレッシュさもありつつなんだかおいしい匂い。嫌味が無くて、かわいさを感じられるすてきな香りですね!

よしかわ:ジューシーですよね。グレープフルーツや洋梨のみずみずしさも感じつつ、金木犀の優しい甘さも香るので温かみもある。くどさも尖りもないから初対面の人からも受けが良かったことからオフィスでも使えるかなと思って、今でも変わらず好きな香りだから、勝負事の際には必ず選んでいます。

にしきおり:私の“シャキッとスイッチON”の香りは、PARFUM SATORIの「侘助-WABISUKE-」です。今年のサロン ド パルファンで1時間ぐらい歩いた後、1回外に出て頭を整理してからもう一度戻って購入した……という、こだわりにこだわって選んだ香水です(笑)。茶道の“暁の茶事”からインスピレーションを得た、侘助(※ツバキの種類)をイメージした香り。なんだか背筋がピンと伸びるんですよね。

よしかわ:(香りを試してみて)習字の時間を思い出すような墨の香りが印象的ですね。全体的にはお香っぽいというか、この香りに包まれながら深呼吸したら整いそう。

にしきおり:トップノートで夜明け前の光、ミドルノートで静寂の中に咲く侘助椿、ラストは部屋に満ちた紫の香煙と、今まで出会ったことがないような香りなんですけど、今日はがんばるぞっていう日に良いかなと思って買ってみました。大きいイベント取材の時とかに使いたいですね。

よしかわ:ちょっとお固めな打ち合わせとか、この香りが後押ししてくれそう。

にしきおり:もう一つはマリークヮントの「カプリシャス」シリーズから「フリージア ポウジー」を選びました。マリークヮントから20年ぶりに登場したオードトワレで、マリークヮントではフレグランスの発売当初から「AM/PM」と時間帯に合わせて香りを変えることをコンセプトにしているんですよ。「フリージア ポウジー」はAMの方で、アップルやピーチをトップに、フリージアを基調として、ローズとゼラニウムをミドル、ラストにパチョリやムスクと清潔感のあるフローラル系の香りになっています。複雑にいろいろと入っているわけではなく軽やかなので、アポがある日など清潔感重視の日に使っています。

よしかわ:(香りを試してみて)清潔感ありながらかわいらしさがあるみたいな、モテそうな香りがします。

にしきおり:どんな人がつけても、マッチしそうですよね。普段香水をつけない人でもチャレンジしやすいと思います。

気分転換には深呼吸したくなる香りを。オフィスシーンではヘアミストやハンドクリームで香りを楽しむ

よしかわ:気分転換したいと思った時は、プラダ ビューティの「インフュージョン ドゥ プラダ ジャンジャンブル オーデパルファム」の香りに包まれると一気にリフレッシュできます。ウッディシトラスの中にジンジャーのいきいきとした香りが含まれていて、みずみずしい香りなんですよ。

にしきおり:(香りを試してみて)爽やかな香りがしますね。

よしかわ:リラックスしたい、リフレッシュしたいっていう時につけると、呼吸が深くなるんですよね。どうしても緊張してたり、疲れてたり、忙しいと呼吸を意識しなくなったり浅くなるから、ちゃんと深い呼吸をして、リセットしようっていう時に使ってます。

にしきおり:たしかに、眠いなって時に使うと一気に目が覚めそうですね。 それでいうと私は、ランコムの「イドル オー ドゥ パルファン」が同じ立ち位置かもしれない。ローズとジャスミン、それとベルガモットやホワイトムスク、バニラからなるシプレーアコードと、本当にフレッシュでみずみずしい香りで、日中、心がちょっと淀んでるっていうときに使ってます。ずっと香りが強く残るものではないので、気分転換につけ直したり、ボトルな薄くて持ち運びしやすいんですよね。

よしかわ:(香りを試してみて)心がうるおう香りがします。小さなバッグでも気兼ねなく持ち歩けるサイズ感も良い!

にしきおり:華やかでまさにうるおいを感じますね。ヒアルロン酸的な存在です(笑)。もう一つ、ディプティックの「ヘアフレグランス」を最近買ってみました。香りは「オー デ サンス」っていう柑橘系で、爽やかながらもほろ苦さのある香りになっています。

よしかわ:(香りを試してみて)柑橘系でありながらほろ苦さとスパイシーさが加わってすてきですね。

にしきおり:ヘアフレグランスって、会社にいる時とかに、「ちょっと眠たいな」とか、「ちょっと気分が微妙だな、リフレッシュしたいな」というシチュエーションでささっとつけたいなと思って。香水だと香りがボリューミーになっちゃうけど、ヘアフレグランスはオフィスでつけ直ししても周りに迷惑はかけず、自分だけで楽しめるところが良いんですよね。 柑橘系の爽やかな香りにしたのも、そういうシーンを想定していまして、ちょっとスパイシーな感じなので、甘くなりすぎないところもお仕事中に良いかなと思ってます。

よしかわ:仕事のシーンなとなるとありきたりな香りになっちゃったりしません? ヘアミストとかになると特に。でもそれがないっていうのがおしゃれ! そしてパッケージも良いですよね。

にしきおり:バックの中に入ってるだけでかなりテンションが上がるような見た目もかなりポイントです。あとはハンドクリームも香りにこだわっていて、chi(チ)という韓国ブランドの「サチャール」という香りを持ってきました。本当にお寺の中にいるような、情景が浮かぶ香りがします。

よしかわ:一緒に行ったロフトの展示会で出会って、衝撃でしたよね。お寺の少しくもったような香りと言いますか、歴史のある木材やお線香が混ざったようなアジアを感じる匂いが再現されてる。

にしきおり:ハンドクリームって、甘めの香りの展開が多いと思うんですけど、その中でかなり異彩を放っていますよね。手が乾燥した時はもちろん、特に忙しい時期とか、根を詰めて仕事してる時のリフレッシュ方法のひとつとしてかなりおすすめです。手になじませてすぐにパソコンに触っても大丈夫!

よしかわ:デスクワークの我々にとっては重要なポイントですよね! 香りも良くてテクスチャーも良いものを求めるからピッタリ!

バスタイムは思う存分に香りを楽しむ

にしきおり:続いておうちで楽しむ香りのお風呂編。私は、「Care me」っていうUngridとhoyuがコラボしたヘアケアブランドのシャンプー・トリートメントを選びまして、オーガニックにこだわって作ったブランドっていうことで、フローラルウッディーハーブの香りがします。

よしかわ:(香りを試してみて)ローズっぽい華やかな香りだけど癒されますね。

にしきおり:ヘアケアにしては珍しい香りをしているような気がしますが、毎日使ってても飽きない。お風呂って空間全体に香りが広がるじゃないですか? こういう時に好きな香りとか癒される香りを選ぶことが、忙しい時期は特に大事なんじゃないかと思います。

よしかわ:たしかにバスタイムって一日の中で一番の癒しの時間になるから、そこで自分を満足させる香りを堪能したいですよね。アロマ系の香りで落ち着くもよし、リフレッシュ系の香りでシャキっとするのもよし。

にしきおり:今回は、オフモードになれる落ち着くアロマ系の香りを選びました。

よしかわ:テーマ的にぴったりですね。私が選んだアイテムはボディスクラブなんですけど、トーン28っていう韓国のサスティナブルブランドが展開している「ボディスクラブウォッシュ」です。「回想」っていう野生の花とシトラスの香りなんですけど、草っぽい青々とした中に甘さがあるような生命力を感じさせる香りです。香りはほのかではあるんですけどスクラブも入っているので、一日がんばった自分を労わりつつ、その日のストレスも洗い流しつつ……(笑)。自分を褒めながらデトックスさせてくれるアイテムですね。

にしきおり:いろんな意味で洗い流すことは大切ですよね。浄化、浄化!(笑)

よしかわ:個人的にはヘアケアとかボディソープでそこまで香りの強いものは使わずに、入浴剤メインで香りを楽しむ派で、疲れた時といったらヒノキ。“ヒノキ風”ではなくてリアルなヒノキの香りを求めています。

にしきおり:ヒノキの香りの入浴剤でもいろいろありますよね。

よしかわ:Lala Vieの「バスエッセンスオイル<ヒノキ>」は、若干シトラスが入っているみたいなんですけど、ヒノキ風呂に入っているかのようなザ・ヒノキの香りで癒されるんです。乾燥する時期になったので、保湿もかなえてくれるバスオイルオイルを選びました。

にしきおり:わかります。私も冬の入浴剤にはバスオイルを選んでいて、今回はプラム&アシュビーの「バスエッセンス」をチョイスしました。

よしかわ:パッケージがかわいすぎる……。

にしきおり:プラム&アシュビーはイギリスのブランドで、オンラインを中心にポップアップストアなどで展開されているんですけど、このブランドは、香りを作るときに写真とかイラスト、情景から香りを作っていくっていうおしゃれな作り方をしているんです。これは「ゼラニウム&オレンジ」の香りのバスエッセンスで、ちょっと甘めのノスタルジックな感じがします。ボトルの中にお花が入ってるんですよ!

よしかわ:バスルーム置くだけで映えるし、見るたびに癒されそう。

にしきおり:プレゼントにもすごく良いと思います。入浴剤もいろいろあるけど、香りの質も大事じゃないですか?

よしかわ:大事ですね。その日のバスタイムの香りといっても過言ではないので、保湿力とか保温性と同じくらい香りに注力して選んでます。

にしきおり:私は入浴剤もですが、いろんなアイテムでそれぞれの香りを楽しみたくて、シャワージェルとボディスクラブも質と香りにこだわったものを持ってきました。

よしかわ:これはシャワージェルですか? フォームタイプって珍しい!

にしきおり:泡で出てくるものってなかなかないですよね。リチュアルズっていうオランダのブランドがこの夏に表参道に店舗をオープンさせまして、これはそのブランドの中から「アムステルダム コレクション」というチューリップと柚子と異なる文化の出会いを表現した香りになっています。

よしかわ:発想がすごいですね!

にしきおり:シトラスとフローラルをベースに少しスパイスが入っているようなリラックスできる香りです。「ボディ スクラブ」で日々悪いものを落として、強化したい日は「フォーミング シャワー ジェル」でさらに洗い流します(笑)。

よしかわ:デトックスしてまっさらな状態で寝たいですもん。私たちにとってスクラブはお清めみたいな存在ですね(笑)。

お風呂上がりはキャンドルで炎のゆらめきと香りを味わう

にしきおり:お風呂上がりに使うものでいうと、よしかわさんは二つですね?

よしかわ:私はスキンケアとボディケアに香りも楽しめるものを入れました。ETVOSの「ヴァイタルスペリアオイル」の香りがとにかく癒しで……。ローズを基調とした香りで、ローズって私の中で結構、強さとかエレガントなイメージがあるんですけど、これは華やかのなかに優しさもあって深呼吸をしたくなる香りなんですよね。

にしきおり:たしかに深呼吸したくなるほどのローズ系の香りってなかなかないですよね。

よしかわ:バラの香りで深呼吸するって最高なご褒美時間になるなって。オイル自体はエイジングケアラインで、ケアしながら香りを楽しむ贅沢なスキンケアアイテムに巡り会えました。

ボディケアはathletiaの「スムース ボディミルクN 04 GINGER LATTE」を選びました。「スムース ボディミルク N」は、テクスチャーや保湿感が好きでリピートしているんですけど、香りもすてきなんですよ。4種類香りがあって、いつもの私ならウッディ系を選ぶんですけど、冬ということでスパイシーだけどまろやかで優しい香りに包まれたいなと、ジンジャーラテの香りでほぐされてます。

にしきおり:お風呂上がりに温かみのある香りに包まれるのは冬の楽しみですよね。私はケア系ではなく、シンピュルテの「マインドフル フレグランス Purification of Mind」をチョイス。帰宅直後に使って心の浄化をしています。

よしかわ:間違いなく浄化される香りですね。

にしきおり:最近は寝香水としておすすめだよってXで話題になっているの見たんですけど、寝る前よりは家に帰ってきて、「今日もいろいろあったな……」って玄関とかリビングでシュってすると一気に心が浄化される気がします。

よしかわ:手洗いうがいとセットにしたくなる!(笑)

にしきおり:気持ちを整えてからお風呂に入って、お風呂上がりのリラックスタイムはリビングのキャンドルで香りを楽しんでいます。これからの時期に使いたいのはバスエッセンスで紹介したプラム&アシュビーの冬季限定「スモーキーバーチ&オークキャンドル」とホリデー限定「ファーバルサム&ウィンターベリー」の香り! どちらも豊かな香り立ちで、火つけなくても香ってくるんですよ。

よしかわ:(香りを試してみて)本当だ! 重ためのウッディ系とクリスマスのお菓子の香りがしますね。

にしきおり:「スモーキーバーチ&オークキャンドル」は暖炉の香り、「ファーバルサム&ウィンターベリー」はホリデーの甘いスイーツの香りと冬を感じられるおしゃれな香りがします。忙しすぎるとキャンドルはなかなか灯せないけど、灯さなくてもちゃんと香りが広がるところが良いなと思っています。でも、本当は火を灯してリラックスタイムを過ごしたい(笑)。

よしかわ:キャンドルの良さって大人になってから気付いて、私はLaundrin’の「GOOD TEA TIME ミニキャンドルコフレ」というホリデーセットを選んだんですけど、名前の通りお茶の香りのセットになっています。

にしきおり:私もLaundrin’のお茶の香りのシリーズが大好きで、ちょうど今はウーロンティーの香りの柔軟剤を使っているんですけど、人気の香りがキャンドルになるのはLaundrin’ファンが喜びそう!

よしかわ:4種類も楽しめるのはうれしいですよね。一番人気のホワイトティーの香りにダージリンレモンティーの香り、アールグレイティーの香り、ウーロンティーの香りがセットになっているのでその日のムードで灯そうと思っています。

最後はお香で、「NATURAL INCENSE」からBiopleと美容の神様の神社の若宮八幡宮社がとコラボした「CLEAN BEAUTY」っていう、うちなる美をイメージした香りが、寝る前のストレッチタイムに合う、落ち着きながらも清まるような香りなんですね。スパイシーさもありつつ、サンダルウッドやスモーキーさも相まって心が整う。ハーフサイズと短いので、ストレッチをするのは面倒っていう時でもこの香りのためにがんばれます(笑)。

にしきおり:リラックスしながらもアスリート魂が見えますね(笑)。

就寝前は良質な睡眠を意識した香り選びを

にしきおり:寝室では、サンタール・エ・ボーテの「ザ・ティー ピローミスト ブラックティー」を愛用しているんですけど、ブラックティーの他にもホワイトティーとグリーンティーの合計3種類のお茶の香りがあります。最近、お茶の香りが流行ってますよね。ブラックティーは甘さと渋さを感じるような香りになってます。くどさはなくて上品な香りがするんです。

よしかわ:前までは金木犀とか桜とか季節の花系が多かったけど、お茶の香りも見かける頻度が増えてきましたよね。(香りを試してみて)たしかに、甘いけどすっきりしてて、癒されながらスイートな夢を見れそう。

にしきおり:ピローミストを忙しい時に使うとよく眠れそうな気がするので、読者の皆さんにもぜひ取り入れてみてほしいですね。

よしかわ:ピローミストを取り入れるだけで、睡眠への向き合い方が変わりますよね。私はathletiaの「スイッチング アロマピローミスト SLEEP」を長らく愛用しています。

にしきおり:(香りを試してみて)呼吸が深くなりそう。ラベンダーの香りでしっかりとリラックスできそうですね。

よしかわ:寝る時となるとアロマの香りが私には一番マッチするんですよね。師走となると睡眠時間も削られてしまうと思うので、睡眠の質を上げるためにもピローミストは欠かせない!

にしきおり:最後は寝香水。私はメゾンマルジェラの「レプリカ オードトワレ バイ ザ ファイヤープレイス」の甘い香りが好きなので、温かみのある香りが特に今の季節に良いんじゃないかって思って持ってきました。

よしかわ:(香りを試してみて)ウッディの中にまろやかな甘さがありますね。香りからも温かさを感じる。

にしきおり::火の近くで焼きマシュマロしてる香りって書いてる人をSNSで見たことがあって、たしかにと思いました(笑)。

よしかわ:香りといい、シーンといい表現がうますぎる!(笑)

にしきおり:寒くなってきたこれからの時期にお家で使うと、心温まり癒されます。レプリカのフレグランスって情景が浮かびますよね。

よしかわ:浮かびます。パーソナルな記憶やムードを描いたオードトワレもそうだし、非現実を表現したオードパルファンもまるでその香水がイメージした空間にいる気分になれます。

私が選んだのは幻想の世界を香りで表した「レプリカ オードパルファン」シリーズの「フライング」という香りなんですけど、お休みの日の朝起きたタイミングでベッドに横になりながら使用しています。「フライング」は”オゾンの雲の香り”をモチーフにしていて、どういうこと? と思ったんですけど、実際に嗅いでみるとたしかにフワフワとしたものに包まれて、浮いているような感覚になるんですよ。

にしきおり:(香りを試してみて)不思議。浮遊感のある香りですね。

よしかわ:香りとしてはシトラスフローラル調なんですけど、その情景が浮かぶ香りに魅了されて、ふわふわと優しい感覚の中で二度寝したくなるような、リラックス感を楽しんでいます(笑)。

にしきおり:贅沢な朝を過ごせそう!

オンとオフを切り替えてくれる“香り”。忙しい時に新たな美容・健康習慣を取り入れるのは難しいけれど、香りであれば日常生活に気軽に取り入れやすいのではないでしょうか? 今から新しく香りアイテムを購入するなら、年末の忙しい時期に支えてくれるようなものや、2025年に向けてなりたい姿とリンクさせた香りを選んでみるのも良いかもしれません。オンオフのスイッチとなるような、心を満たしてくれる香りをこの機会に新調してみては?

今回の登場アイテム

Miller et Bertaux for you 19,800円(編集部調べ)

TAMBURINS PERFUME UNKNOWN OUD 11ml(韓国で購入。日本では50mlサイズのみの展開)

ゲラン アクア アレゴリア ペラ グラニータ オーデトワレ 30ml 7,480円(30mlサイズは生産終了)

PARFUM SATORI 侘助-WABISUKE- 21,120円

マリークヮント カプリシャス フリージア ポウジー 8,800円(限定品)※

プラダ ビューティ インフュージョン ドゥ プラダ ジャンジャンブル オーデパルファム 10ml 7,700円

ランコム イドル オー ドゥ パルファン 25ml 9,900円

ディプティック ヘアフレグランス オーデサンス 8,690円

CHI ハンドクリーム Sachal 1,430円※

Care me シャンプー・ヘアトリートメント 各1,580円※

TOUN28 [回想]ボディスクラブウォッシュ 3,895円(編集部調べ)

Lala Vie バスエッセンスオイル<ヒノキ> 5包 3,300円

プラム&アシュビー バスエッセンス ゼラニウム&オレンジ 5,280円※

リチュアルズ アムステルダム コレクション フォーミング シャワー ジェル 2,190円※

リチュアルズ アムステルダム コレクション ボディ スクラブ 3,590円※

ETVOS ヴァイタルスペリアオイル 5,940円(限定品)

athletia スムース ボディミルク N 04 GINGER LATTE 3,630円

シンピュルテ マインドフル フレグランス Purification of Mind 3,980円

プラム&アシュビー 冬季限定 スモーキーバーチ&オークキャンドル 8,800円※

プラム&アシュビー ホリデー限定 ファーバルサム&ウィンターベリー キャンドル 8,800円※

Laundrin’ GOOD TEA TIME ミニキャンドルコフレ 3,740円

NATURAL INCENSE Biople×若宮八幡宮社 CLEAN BEAUTY 1,980円

サンタール・エ・ボーテ ザ・ティー ピローミスト ブラックティー 1,760円※

athletia スイッチング アロマピローミスト SLEEP 3,850円

メゾン マルジェラ レプリカ オードトワレ バイ ザ ファイヤープレイス 10ml 5,280円

メゾン マルジェラ レプリカ オードパルファン フライング 31,680円

※印のついたアイテムは撮影用サンプル、その他はいずれもライター・編集部購入品です。

(写真・文:吉川夏澄、編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)