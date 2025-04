オルビスのブランド初となる体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」(東京都港区南青山)は6月1日から6月30日の期間、アーティスト・tomei/透明愛好家氏とコラボレーションアイテムを発売します。

「オルビスユー エッセンスローション」のオリジナルつめかえ用ボトルが作れる「CREATE BOTTLE」のサービスでは、コラボデザインのオリジナルつめかえ用ボトル2種が登場。「JUICE BAR」ではコラボドリンク「雲浮かぶ雨 soda」を期間限定で販売します。

オリジナルデザイン「CREATE BOTTLE」2種とドリンクを期間限定発売

オルビスは創業以来、「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランドです。このブランドメッセージのもと、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」では、「すべてのお客様にここちよくお過ごしいただける施設」を目指し、日々運営をしています。

施設内にはあなたらしい美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込めて、ユーザー自身が“選べる”さまざまなコンテンツを用意。

施設内1階ではスキンチェックや泡立て体験など誰でも気軽に楽しめるコンテンツ、2階ではスキンケアトリートメント・ワークショップなどの特別な体験を通して、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出すスキンケア方法やメイクアイテムを知ることができます。

今回、6月1日から6月30日の期間、コラボレーション企画としてtomei/透明愛好家氏のコラボデザインボトル2種類とコラボドリンクが期間限定で登場。また、店頭での購入者限定スペシャルプレゼントとして tomei/透明愛好家氏デザインのオリジナルクリアファイルも用意しています。

tomei/透明愛好家氏プロフィール

「好きな色は透明。」料理、雑貨、インテリアなど。透明に縁のあるものを作り集めて SNSで発信しているアーティスト。現在は、写真や動画の撮影、コラム執筆やオリジナルのアクセサリー展開など幅広く活動中。著書『世界一美しい透明スイーツレシピ』。

【message from tomei/透明愛好家】

軽やかで透き通る世界観で梅雨の季節も、スキンケア時間を楽しめますようにと手掛けました。みなさんの暮らしに寄り添うものでありますようにと心から願っています。

tomei/透明愛好家氏コラボデザインの「オルビスユー エッセンスローション」オリジナルつめかえ用ボトル2種

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」限定サービスとして好評の「CREATE BOTTLE」は、「オルビスユー エッセンスローション」のつめかえ用ボトルに、好みのキャップの色とデザインの組み合わせが選べて、名前やメッセージの印字が可能です。

今回は tomei/透明愛好家氏によるコラボデザインとして、軽やかで透き通るような雰囲気の「梅雨色」と、舞い上がる泡のような透明感あふれる世界を表現した「雨空」の2種が登場します。

「雨空」は「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」店頭での限定デザインとなります。「梅雨色」は遠方のユーザーも専用オンラインショップで購入できます。

「梅雨の季節も、スキンケア時間を楽しめますように」といったデザインメッセージの通り、スキンケアの時間が楽しくなる限定デザインで用意。専用のギフトBOXで提供するため、自分へのご褒美や大切な人へのギフトとしてもおすすめです。

CREATE BOTTLE

セット内容:

・「オルビスユー エッセンスローション 限定デザインボトル -梅雨色- / -雨空-」オリジナルつめかえ用ボトル

・「オルビスユー エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ(180ml)

価格:2,750円

販売期間:2023年6月1日〜6月30日

所要時間:注文から約15分 ※混雑状況により待ち時間が生じる場合があります。

販売場所:「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」及び専用オンラインショップ(https://skincarelounge.net/)

※「オルビスユー エッセンスローション 限定デザインボトル -雨空-」は「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」店頭限定デザインとなります。

※発送の場合10日間ほど時間がかかる場合があります。また、本デザインのオンライン購入者には、名前やメッセージの刻印対応はできません。中身が空の状態で店頭へ持参の場合は、刻印サービスの対応が可能です。

備考:

・手作業での印刷となりますので、色むらや個体差があります。

・店舗での購入に限らず、専用オンラインショップでの購入の場合でも、専用 BOXで配送します。

スペシャルプレゼント(店頭限定特典のオリジナルクリアファイル)

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて「CREATE BOTTLE」を購入の上、ORBISアプリ会員に登録すると、tomei/透明愛好家デザインのオリジナルクリアファイル「梅雨空クリアファイル」とその場で利用できるアプリポイント300ポイントをプレゼントします。

※一人一回限り。

※アプリ登録ポイントは、全商品に利用できます。

※以前にアプリで会員登録したことのある場合には、ポイントは発行されません。

(アプリをアンインストールされた場合、再度の利用にはダウンロードと会員登録が必要ですが、ポイント発行の対象とはなりません)

梅雨を楽しむコラボドリンク「雲浮かぶ雨 soda」

楽しくなるような、雲から降りそそぐ雨をイメージしたドリンクが期間限定で登場。

雲から降りそそぐ雨をイメージしたドリンク。6月の雨を思わせる涼しげなグラデーションソーダは、ブルーキュラソー・バタフライピーシロップを使用。そこにパッションフルーツ・ハニーレモンジンジャーシロップを加え、爽やかな風味に仕上げました。

ソーダの上には、雲に見立てたわたがしをトッピング。ストローでくるくると回すと、しとしとと降りそそぐ雨のようにわたがしが溶けだし、ソーダに優しい甘さが広がります。

透明なブルーソーダの上のわたがし雲を溶かしながら梅雨時期ならではのドリンクを楽しめます。

tomei/透明愛好家氏コラボドリンク「雲浮かぶ雨 soda」

価格:イートイン 800円

※イートインのみの販売メニューになります。

販売期間:2023年6月1日〜6月30日の期間、1階「JUICE BAR」にて販売

※店内のソファスペース&テーブルスペースを自由に利用できます。

SPECIAL SET

店頭では、コラボドリンク「雲浮かぶ雨 soda」とコラボデザインの「CREATE BOTTLE」と合わせて、お得に購入できるセットも数量限定で用意しています。

セット内容:

・「オルビスユー エッセンスローション 限定デザインボトル -梅雨色- / -雨空-」オリジナルつめかえ用ボトル

・「オルビスユー エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ(180ml)

・「雲浮かぶ雨 soda」

価格:3,550円

販売期間:2023年6月1日〜6月30日

イベント概要

期間:2023年6月1日(木)~2023年6月30日(金)

場所:SKINCARE LOUNGE BY ORBIS 〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM ~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM ~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/

