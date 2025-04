セザンヌ化粧品は6月上旬より、「セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ」の新色05 ライラックベージュと、「フェイスグロウカラー」の新色02 ローズグロウを発売します。

シリーズ累計出荷数140万個※突破、透明感×血色感のほろ甘ライラックシャドウ

肌なじみの良さで人気の、なりすましベージュパレット「ベージュトーンアイシャドウ」より、 青みカラーの「05 ライラックベージュ」が登場。ライラックカラーにベージュを足すことで肌に馴染みやすく、重ねるたび、品のある奥行きに。

ライラック特有のピュアな透明感と、じんわりにじみ出る血色感で可憐な大人の雰囲気を演出。ブルーベースの人でもイエローベースの人でも、使い方次第でナチュラルで透明感ある目もとを演出できます。

ブルベ向け…Aのシアーパープルラメをたっぷり乗せる“甘め”がおすすめ

イエベ向け…B・C・Dで仕上げる“微糖カラー”がおすすめ

※シリーズ累計メーカー出荷数 2023年2月時点

既存カラーは発売後、完売店舗続出! 大人気フェイスカラーに万能ローズ系が登場

色落ちのしにくさと、仕上がりの艶感にこだわった「生ぷにっ質感」が人気のフェイスカラーパレット「フェイスグロウカラー」より今回、ローズ系カラー「02 ローズグロウ」が登場。

ローズの色味に徹底的にこだわり、何度も微調整を重ねています。どんな人でも使いやすいローズに仕上げた万能カラーで、内側からほわっと上気したような媚びない大人の艶感を纏った印象を演出できます。

How to use

ハイライト…Cゾーン、鼻筋、あご先に涙袋にハイライトカラーをON! 色めくピンクのうるっと艶でキュンとする目元に

血色カラー…頬、まぶた、涙袋にフェイスラインがキュッと上がり若々しいふっくら頬に

商品概要

「セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ」 新1色 05 ライラックベージュ 748円

「セザンヌ フェイスグロウカラー」 新1色 02 ローズグロウ 660円

発売日:2023年6月上旬

セザンヌ化粧品:https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi

(エボル)