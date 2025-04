スキンケアブランド Yunth(ユンス)から3月1日、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」とコラボした「Yunth 生ビタミンC美白美容液 マイメロコラボ」など2品が数量限定で発売されました。

初のコラボレーションとなる商品は、「生ビタミンC美白美容液(医薬部外品)」と、「美白シートマスク(医薬部外品)」。

商品パッケージには、オリジナルで描き下ろししたマイメロディが、Yunthのスキンケアアイテムをぎゅっと大切そうに持っている姿が描かれています。

また、生ビタミンC美白美容液の1回分使い切り個包装パウチには、1つ1つ異なる表情をしたマイメロディも。美白シートマスクには、Yunthのシートマスクと一緒にお手入れをするマイメロディの姿がプリントされています。

Yunth×マイメロディのスキンケアで、心地よい安らぎのひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

商品情報

商品名:Yunth 生ビタミンC美白美容液 マイメロコラボ 医薬部外品<導入美容液>

内容量:1ml×28包

価格:3,960円

発売日:2023年3月1日

商品名:Yunth 美白シートマスク マイメロコラボ 医薬部外品<マスク>

内容量:21ml×6枚

価格:1,980円

発売日:2023年3月1日

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636365

(フォルサ)