ウカは1月14日、「uka scalp brush chocolate kenzan」と「uka chocolate box for scalp care」を、期間限定で、数量限定にて発売します。

本命の彼にはもちろん、自分用へのバレンタインギフトにも！

「uka scalp brush chocolate kenzan」は、バレンタイン用のチョコレート色のスカルプブラシ。硬さは、「uka スカルプブラシ ケンザン」と同じです。シャンプー時に使用すると、頭皮にやさしくフィット。そのほか、オフィスのデスクやベッドサイドでツボに押し当てるといった使い方も可能です。

今年は、チョコミントをイメージした香りのスカルプクレンジングが入ったセット「uka chocolate box for scalp care」も販売します。

アミノ酸と植物由来の洗浄成分を使用したスカルプクレンジングは、ミントのフレッシュな香りの中にグリルドココナッツとバニラの甘さを加え、チョコミントの香りを再現しました。チョコミントの爽やかなフレーバーで頭皮もさっぱりすっきり。ガゴメエキス（保湿）とセンブリエキス（保湿）を配合しています。

きめ細やかな泡で頭皮に豊富なアミノ酸が行き渡り、健やかなコンディションをキープします。

本命へのプレゼントはもちろん、義理チョコ、友チョコ、自分チョコのかわりに、チョコレート色のスカルプブラシはいかがですか？

商品概要

商品名：uka scalp brush chocolate kenzan

価格：2,420円

発売日：2023年1月14日(土)～2月14日(火)

商品名：uka chocolate box for scalp care

価格：4,345円

発売日：2023年1月14日(土)～2月14日(火)

セット内容：uka scalp brush chocolate kenzan、uka Scalp Cleansing Choco Mint Deep & Light Skinny Bottle

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（フォルサ）