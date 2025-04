「ジルスチュアート ビューティ」は2023年1月6日、「タイムレスグロウ ルージュティント」全8色うち限定2色をメインとしたスプリングコレクションを発売。12月23日より予約開始となります。

シャボン玉のようにピュアで、透明なきらめきを放つアイテムを発売

幼い頃、瞳を輝かせながら夢中で追いかけたシャボン玉。キラキラと色を変え、風にのって舞い上がる光景は、大人になった今でも、鮮明に思い出すことができる。そんなシャボン玉のようにこの上なくピュアで、この上なく透明なきらめきを放つアイテムを発売します。

コレクションのメインは、シャボン玉のような透明感溢れる発色とツヤが続く、みずみずしいタッチのティントルージュ「タイムレスグロウ ルージュティント」。見た目通りの色が、いつまでも美しく輝き続ける8色のカラーラインアップで登場します。

スプリングコレクション・ラインアップ

◇シャボン⽟のような透明感溢れる発⾊とツヤが続くティントルージュ

「ジルスチュアート タイムレスグロウ ルージュティント」

ブランド初となる、水分を多く含んだオイルと水のハイブリッドリキッドルージュ。うるおいのヴェールをまとったような、ピュアな唇をかなえます。

保湿感が高く、唇に必要な油分や水分を補いながらメイクをすることが可能です。食事中も気にならない無香料。

左から)

01 strawberry lake

ピュアなストロベリーのようなベイビーピンク

02 peach tutu

ふんわりとしたピーチのようなピーチピンク

03 still with you

穏やかな安心感のあるコーラルオレンジ

04 lipstick letter

唇を美しく鮮やかに彩るピュアレッド

左から)

05 sunset afterglow

サンセットの光のようなベージュピンク

06 rosé at night

夜に咲くバラのように深みのあるローズ

101 tea chocolate ★限定色

ティーチョコレートのようなカシスブラウン

102 eternal nostalgie ★限定色

永久の思い出のように色褪せないマゼンタライラック

「ジルスチュアート タイムレスグロウ ルージュティント」全8色うち限定2色 7g 各3,300円

◇シャボン玉のような透明なツヤ感のティントチーク

「ジルスチュアート グロウブラッシュ バームティント」

ツヤ感がありながらベタつきがない、バーム状のティントチーク。薄膜でフィットして、頬にハリが出たようなツヤやかな仕上がり。さらに、素肌がほんのり染まり、血色感のある頬をかなえます。

左から)

01 lavender bubble

泡のように儚いペールラベンダー(青みのある赤の染料)

02 sweet glow

甘く透明感のあるベイビーピンク(黄みのある赤の染料)

03 aurora harmony

オーロラのようなパールのきらめきが美しいピュアクリア(ニュートラルな赤の染料)

「ジルスチュアート グロウブラッシュ バームティント」限定3色 8g 各3,520円

タイムレスなカラー2種の春限定パレット

「ジルスチュアート ブルームクチュール アイズ タイムレスグロウ」

まぶたに陽だまりのような光とツヤ感をあたえ、光で透けた花びらを重ねたような繊細な彩りと透明感のある仕上がりをかなえる5色のアイカラーパレットから、デイジーとライラックをイメージしたタイムレスなカラー2種が限定登場。

左から)

15 daisy candle

光を浴びてキャンドルのようにきらめく可憐なデイジーをイメージしたピンクコーラルのセット

16 lilac afterglow

甘く優しい香りを放つライラックの余韻を感じるパープルライラックのセット

「ジルスチュアート ブルームクチュール アイズ タイムレスグロウ」限定2種 各6,380円

ふんわり眉をかなえる、限定色のアイブロウパウダー

「ジルスチュアート ニュアンスブロウパレット」

やわらかい質感の眉をかなえるロージーニュアンスカラーのアイブロウパウダーから、ライラックブラウンの限定色が登場。色を混ぜて使うことで、お好みのニュアンスに仕上げられる3色入りパレットです。

05 lilac shade

ライラックブラウンのセット

ジルスチュアート ニュアンスブロウパレット」限定1色 各3,520円

ライラックカラーの春限定アイブロウマスカラ

「ジルスチュアート ムースブロウマスカラ」

ひと塗りで、ムースのようにふんわりとした自然な眉色をかなえるアイブロウマスカラから、ライラックの花をイメージした春らしい限定色が登場。

ふんわりセミマットで自然な印象の眉へ。重ねてもダマになりにくく、軽やかな塗り心地です。

11 soft lilac

ライラックのようにやわらかなパープルピンク

「ジルスチュアート ムースブロウマスカラ」限定1色 7g 各2,420円

乾いた後も香りが続くネイルカラーの限定色

「ジルスチュアート フレグラント ネイルラッカー」

幸福感のあるやわらかな香りで満たしながら、ぷっくりとしたツヤと上質な発色をかなえるネイルカラー。春らしい2種類のピンクが、発売以来初の限定色として登場です。

左から)

24 milky strawberry

ミルキーで甘いストロベリーのようなホワイトピンク

25 dearest love

最愛の人のように愛くるしいペールライラック

「ジルスチュアート フレグラント ネイルラッカー」限定2色 8mL 各2,200円

ツヤ&もちがアップするシアーなカラーコートの限定色

「ジルスチュアート カラー ベース&トップコート」

1度塗りでベースコート、重ね塗りでナチュラルなネイルカラー、さらにはトップコートとしても。1本で3役をかなえるカラー ベース&トップコートから、ホワイトとベイビーピンクの2色が、発売以来初の限定色として登場。

左から)

111 snow blink

舞い散る雪のように輝くクリアホワイト

112 twinkle lover

愛おしいほどまばゆくきらめくクリアベイビーピンク

「ジルスチュアート カラー ベース&トップコート」限定2色 8mL 各2,200円

商品概要

(エボル)