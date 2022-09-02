プチプラでぷるもち肌。マツキヨPBの人気スキンケアがパワーアップ！
高品質＆納得価格のスキンケアブランドとして2019年に誕生し、プチプラとは思えない使用感で話題のスキンケアブランド「matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA」がこの秋、リニューアル。
近年、美容業界で注目の機能性保湿成分「ナイアシンアミド（※1・2）」「アクアマグネット（※3）」「ヒト型セラミド（※2・4）」を配合し、「アクティブクレンズ シリーズ／モイストインテンシブ シリーズ」として2022年9月1日より発売されます。
新シリーズでは高保湿なだけではなく、自ら潤う力に着目。繰り返す肌の乾燥やハリツヤ不足をケアします。
「モイストインテンシブ シリーズ」は3ステップでぷるもちジューシー肌へと導く保湿アイテム。導入美容液、高保湿化粧水、高保湿クリームが展開されます。
一方、「アクティブクレンズ シリーズ」は潤いを守りながらしっかり落とし、しっとり・もっちり素肌に導く“落とすケア”。素早くメイクを落とすクレンジングオイルと、クリーミーな粘着泡で毛穴汚れや古い角質をしっかり除去する洗顔料の2種展開です。
なお、2019年の発売後、高い人気を集めている保湿美容液「トリートメントセラム」は継続販売されます。モイスチュアカプセルと保湿成分で、吸いつくようなもっちり素肌に。
プチプラでも効果は譲れないという方はぜひチェックしてみてくださいね。
※1ナイアシンアミド
※2 クレンジングオイル、洗顔料を除く
※3異性化糖
※4セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG
（※1、※3、※4はすべて保湿成分）
商品概要
matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA モイストインテンシブ ブーストセラム 60mL 1,650円
matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA モイストインテンシブ ローション 150mL 1,320円
matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA モイストインテンシブ クリーム 50g 1,650円
matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA アクティブクレンズ クレンジングオイル 150mL 1,100円
matsukiyo ウーマン メソッド トリプルA アクティブクレンズ フェイスウォッシュ 120g 1,045円
（マイナビウーマン編集部）
※この記事は2022年09月02日に公開されたものです