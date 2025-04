ADDICTIONは2020年10月2日(金)に、クリエイティブディレクターKANAKO氏初のベースメイクアップ製品「ザ グロウ スティック」を発売。同日、素肌感を生かした自然な血色感を生み出す「チークポリッシュ」の限定色も登場します。

肌本来の美しさを引き立てるハイライター

LIGHT&GLOWがコンセプトの「ザ グロウ スティック」は、よりフレッシュな印象になれるスティックハイライター。

隠すことに固執せず、「光のレタッチ効果」で肌本来の美しさを引き立てたい。こうした考えの元、クリエイティブディレクターKANAKO氏が初めて手掛けたベースメイクアップ製品です。

質感は、パールタイプとグロウタイプの2種類。異なる質感のハイライターが多様な光を操り、目元、頬、唇、デコルテなどに自然なツヤと立体感を与えます。

明るく自然にライトアップする「パールタイプ」

超繊細パールのやわらかなツヤで、明るく自然にライトアップするのが「パールタイプ」。透明度が高いパールが、肌から浮かず、ナチュラルな透明感と立体感を生み出します。

保湿力を保ちつつサラサラと伸び広がる質感で、目元、頬、デコルテはもちろん、アイシャドウベースとしても使用可能。ラインナップは「ピンクベージュ」「ゴールドベージュ」「シャンパンベージュ」の3色です。

みずみずしい肌に仕上げる「グロウタイプ」

保湿成分96%配合のツヤ効果で、濡れたようなみずみずしい肌に仕上げてくれるのが、「グロウタイプ」。肌の内側から発光するような自然なツヤを与え、生き生きとしたフレッシュな印象に。

高密着オイル配合で、目元や口元などに、モイスチャーバームとしても活躍します。カラーは、みずみずしいツヤを演出するクリアピンク。

チークポリッシュの限定色も同時発売

「ザ グロウ スティック」と同日に発売されるのが「チークポリッシュ」の限定色。まるで肌に溶け込んだように自然な血色を生み出してくれる、リキッドタイプのポリッシュです。

肌なじみの良さにこだわったクリアカラーで、素肌感を生かしたフレッシュな印象に。カラーは「テラコッタ」「モーブピンク」「オレンジ」の3色です。

商品概要

「アディクション ザ グロウ スティック」パールタイプ 全3色/各3,800円(税抜)

・001P Above the Moon 肌に月光を仕込み自然に煌めくピンクベージュ

・002P When the Sky is Gold 繊細な光沢で立体感を演出するゴールドベージュ

・003P The Sun I can Touch 陽光からインスパイアされた上品なツヤを叶えるシャンパンベージュ

「アディクション ザ グロウ スティック」グロウタイプ/3,800円(税抜)

・011G Feel the Heat, See the Light 濡れたようなみずみずしいツヤを演出するクリアピンク

「アディクション チークポリッシュ L」限定3色/各2,800円(税抜)

・24 Sandstorm 砂漠をイメージしたテラコッタ

・25 Cold Breath 赤みのあるモーブピンク

・26 Flower Field 花畑を思わせる鮮やかなオレンジ

(ガラクティ)