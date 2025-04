SHIROは12月5日、「SHIRO PERFUME」の香りの新アイテム(全4種)を発売しました。

香りの余韻にひたる幸せ

世界各国のパフューマーの記憶から生まれたストーリーが、ドラマティックに香る「SHIRO PERFUME」。想像力を掻き立て、それぞれの個性を強く引き出す香りがスパイスを添える、SHIROの定番コレクションです。

今回、“SHIRO PERFUMEを日常生活でもっと深く楽しんでほしい”という想いから、11月28日に発売された6種の香りの「ハンド美容液」に続き、さらに新たな定番アイテムが登場します。

今回ラインナップに加わるのは、「SPICE OF LIFE シャンプー」「SPICE OF LIFE コンディショナー」「FREESIA MIST ボディソープ」「SPICE OF LIFE クレイハンドソープ」の4アイテム。

SHIROの暮らしを体感できる、北海道長沼町にある一棟貸し宿泊施設“MAISON SHIRO”のアメニティとして用意されているアイテムたちが、自宅でも楽しめます。

香りは、アイテムごとにマッチするものを吟味して1種ずつ選出しています。

それぞれの保湿成分には、スキンケアアイテムにも使用している素材を配合。白樺*1や、がごめ昆布*2、アロエ*3、オリーブ*4、ガーナシアバター*5など、使うたびに自然の保湿力をたっぷりと感じられます。中でも、シャンプーとコンディショナーに含まれている白樺蒸留水*1は、MAISON SHIRO内にある“SHIRO LABORATORY”で蒸留したものを使用しています。

洗面台やバスルームなど、いつもの空間いっぱいに広がる香りと、自然素材が与えてくれる潤いで、ワンランク上のリラックスタイムを楽しんではいかがでしょうか。

*1 シラカンバ葉水/保湿成分

*2 ガゴメエキス/保湿成分

*3 アロエベラ液汁/保湿・整肌成分

*4 オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス/保湿成分

*5 シア脂/保湿成分

PRODUCT LINEUP

・「SPICE OF LIFE シャンプー」460mL

MAISON SHIRO内のSHIRO LABORATORYで蒸留した白樺蒸留水*1をベースに、乾燥した髪の芯まで水分をたっぷり届ける、がごめ昆布*2を配合した、とろみのあるテクスチャーが特長。もっちりとした濃密な泡立ちで、安らぎのバスタイムを演出してくれます。

泡立ちや洗い心地などの使用感と、美しい香り立ちの両立を目指し、何度も配合を変えて試作を重ねました。髪を洗い始めた途端にバスルームがSPICE OF LIFEの豊かな香りで満たされ、自分だけの贅沢なリラックス空間に。華やかなスパイスの中で凛と咲く薔薇の情緒的な香りを、心ゆくまで堪能でます。

*1 シラカンバ葉水/保湿成分

*2 ガゴメエキス/保湿成分

[使用期間の目安]1回3プッシュの使用で、約50回使えます。

[使用方法]使い始めはストッパーを外して、中身が出るまで数回カラ押ししてください。髪を濡らしてから適量を手にとり、泡立てて使用してください。

<POINT>

・ SPICE OF LIFE コンディショナーとセットで使うと、香り立ちがよりアップします。

・リッチな泡に包まれながら、頭皮をしっかりマッサージするスカルプケアにもおすすめです。

・入浴後に異なる香りのヘアオイルを使用すると、香りのレイヤードを楽しめます。

・「SPICE OF LIFE コンディショナー」450g

スキンケアアイテムでも使用している白樺蒸留水*1をベースに、みずみずしい潤いをもたらすアロエ*3と、与えた潤いに蓋をするシアバター*5を配合したコンディショナー。

毎日使いたくなる心地よい使用感を目指し、アロエ*3の量を細かく調整。こっくりとしたテクスチャーで髪に密着し、髪を保湿しながらシャンプーで与えた潤いを閉じ込めて、指通りなめらかなツヤ髪へと導きます。

バスルームはもちろん、ドライヤーをする洗面台までもSPICE OF LIFEの香りで満たされ、いつもの空間に彩りを添えます。翌朝、髪からふわりと漂う穏やかな香りとともに出かけてみては?

*1 シラカンバ葉水/保湿成分

*3 アロエベラ液汁/保湿・整肌成分

*5 シア脂/保湿成分

[使用期間の目安]1回3プッシュの使用で、約50回使えます。

[使用方法]使い始めはストッパーを外して、中身が出るまで数回カラ押ししてください。シャンプー後の濡れた髪に適量をつけ、洗い流してください。

<POINT>

・特に髪の乾燥が気になるときには、全体に塗布した後に5分ほど置いて、集中パックとして使用するのもおすすめです。

・シャンプー後に髪の水気を切ってから塗布すると液だれを防げます。

・洗い流してからも豊かな香りが髪全体を包み込み、ドライヤーの時間も楽しみに。

・「FREESIA MIST ボディソープ」460mL

SHIRO PERFUMEの中で一番の人気を誇るFREESIA MISTの香りを思いきり楽しめる、石けんベースのボディソープ。色とりどりの花々に囲まれているかのような、華やかなフルーティーフローラルの香りがバスルームを満たし、幸せいっぱいのリラックスタイムを過ごせます。

保湿成分として、オリーブ*4を配合。心地よい泡立ちと泡切れにこだわったなめらかな使用感で、余分な皮脂や汚れをオフしながら、全身をやさしく潤します。

これから頑張る1日のはじめにも、疲れを癒やす1日の終わりにも、豊かな香りとなめらかな洗い心地を、ぜひ取り入れてみてください。

*4 オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス/保湿成分

[使用期間の目安]1回3プッシュの使用で、約75回使えます。

[使用方法]使い始めはストッパーを外して、中身が出るまで数回カラ押ししてください。お湯を含ませたスポンジ等に適量をとり、泡立てて使用してください。

<POINT>

・誰にも愛されるFREESIA MISTの香りは、家族やパートナーとのシェア使いにもぴったりです。

・入浴後に異なる香りのボディミルクやボディミストでボディケアをして、香りのレイヤードを楽しむのもおすすめです。

・「SPICE OF LIFE クレイハンドソープ」250mL

みずみずしい潤いをもたらすアロエ*3と、余分な汚れや角質をすっきりオフする火山灰のクレイ*6を配合。細やかな火山灰クレイ*6だからこそ実現する、やさしい洗い心地と、つるんとなめらかな洗い上がりを体感できます。

容器には、香りの「一滴の雫」からインスピレーションを受けた、丸みのあるガラス容器を採用。インテリアとしても気分が高まる、重厚感あるデザインにこだわりました。

洗面台いっぱいに広がるSPICE OF LIFEの香りが、いつものルーティンを少し贅沢な癒やしのひとときに変えてくれます。

*3 アロエベラ液汁/保湿・整肌成分

*6 火山灰/スクラブ成分

[使用期間の目安]1日2回、3プッシュずつの使用で、約40回使えます。

[使用方法]使い始めはストッパーを外して、中身が出るまで数回カラ押ししてください。1回3~5プッシュを手にとり、泡立てて使用してください。

<POINT>

・新築祝いや引越し、結婚など大切な人の新生活や節目のギフトとしてもおすすめです。

・同アイテムは、「SHIRO リユースプロジェクト」の容器回収対象製品。アイテムを楽しんだ後は、容器を水洗いしてから全国の直営店舗へ持参してください。ユーザーの生活にリユース文化を取り入れるきっかけになることを願った商品です。

商品概要

SPICE OF LIFE シャンプー 460mL/6,600円

SPICE OF LIFE コンディショナー 450g/7,150円

FREESIA MIST ボディソープ 460mL/6,160円

SPICE OF LIFE クレイハンドソープ 250mL/4,950円

発売日:2024年12月5日

販売場所:SHIRO オンラインストア(午前10時)、SHIRO全国直営店舗

URL:https://shiro-shiro.jp/

(エボル)