クリニークは11月29日、サンリオのキャラクターであるシナモロールとのコラボ企画として、“FLY! CLINIQUE”をコンセプトとしたキャンペーンを全国百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンライン ショップを中心に実施します。

ラボ コート姿のシナモロールによる限定グッズ3点が登場

同キャンペーンでは、クリニーク製品の購入金額に応じて、スペシャルコラボアイテムをプレゼントします。

デザインには、クリニークの制服のラボ コート(白衣)を着用し、頬にはクリニークのチークポップ バレリーナポップでメイクアップしたシナモロールを採用。ブランド カラーであるクリニーク グリーンのリボンとラボコート(白衣)をまとっています。

アイテムは、刺繍を施したシナモロール型の「オリジナル タオルハンカチ」と、S・M・Lサイズがセットになった「トラベルバッグ3セット」、小物入れとしても活用できる「シナモロール型ぬいぐるみポーチ」の3点。

また、全国百貨店 クリニーク コーナーではスペシャル コラボ装飾を展開するほか、一部店舗限定でシナモロールとのグリーティングおよびポップアップイベントの開催も予定しています。スペシャルコラボの全体概要は「FLY! CLINIQUE」特設サイトにてチェックしてみてください。

キャンペーン概要

キャンペーン期間:2024年11月29日~2025年1月31日

展開予定店舗:全国百貨店 クリニーク コーナー、クリニーク公式 オンラインショップ、クリニーク 公式ショップ 楽天市場店などを予定

・プレゼント条件

「クリニーク×シナモロール オリジナル タオルハンカチ」:6,600円以上の購入

「クリニーク×シナモロール オリジナル トラベルバック 3セット(S、M、L)」:1万1,000円以上の購入

「クリニーク×シナモロール オリジナル ぬいぐるみポーチ」 :1万6,500円以上の購入

特設サイトURL:https://www.clinique.jp/2411_FlyClinique

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654450

(フォルサ)