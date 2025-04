コーセーコスメポートは11月15日、総合ヘアケアブランド「ジュレーム リラックス」シリーズより、ポケモンデザインのシャンプー&ヘアトリートメントセットとヘアミルク(3品目3品種)を数量限定で発売します。

商品特長・パッケージデザインについて

「ジュレーム リラックス」は、髪のうねりの原因に着目し、夜美容発想でうねり髪をケアするヘアケアシリーズ。加水分解シルク・リピジュアTM※1を配合したシルクキャップ効果で、寝ている間の乾燥や摩擦から髪をまもります。

さらに水分バランスケア成分※2とストレートコート成分※3を配合した、うねりコントロール処方により、うねり髪を扱いやすいストレート髪に仕上げます。心地よい眠りに導くようなアロマティックジャスミンの香りも特長です。

これまでジュレームは様々なデザインボトルを発売。今回は、ブランド初となるポケモンのデザインボトルが数量限定で発売となります。

パサつきが気になる髪をしっとりストレート髪へ導く「ストレート&リッチ」タイプは、シャンプーにピカチュウ、ヘアトリートメントにイーブイを採用。

つや不足が気になる髪をつやつやストレート髪へ導く「ストレート&グロス」タイプは、シャンプーにピカチュウ、ヘアトリートメントにポッチャマを採用しています。

毛先まで均一に補整してなめらかなストレート髪に仕上げるヘアミルクも、ピカチュウを採用したデザインです。

※1 加水分解シルク・ポリクオタニウム-51(毛髪コート)“リピジュア” is a registered trademark in Japan and a trademark in other countries of NOF CORPORATION.

※2 テアニンGL(保湿)

※3 ポリクオタニウム-7(毛髪コート)GLはグリセリンです。

「ジュレーム」について

2013 年に誕生した、ヘアケアブランド。ダメージや髪質といった現代人の髪悩みに着目した独自処方、心からリラックスできる香り、使い心地の良さと理想の仕上がりで高く支持されています。世界8の国と地域(日本、中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、ベトナム)で展開しています。

商品概要

2024年11月15日 数量限定発売

・「ジュレーム リラックス」(3品目3品種)

●商品名 / 容量 / 特長

(1)「ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア ポケモンデザイン ポンプペアセット (ストレート&リッチ) FO」480mL+480mL

・うねりが気になるパサつく髪を、しっとりやわらかなストレート髪に導くシャンプー&ヘアトリートメントセット。心地よい眠りに導くようなアロマティックジャスミンの香り。

ノンシリコーン※4・サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・無鉱物油※4・アルコールフリー※5・弱酸性

(2)「ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア ポケモンデザイン ポンプペアセット(ストレート&グロス) FO」480mL+480mL

・うねりが気になるつや不足の髪を、つやのあるなめらかなストレート髪に導くシャンプー&ヘアトリートメントセット。心地よい眠りに導くようなアロマティックジャスミンの香り。

ノンシリコーン※4・サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・無鉱物油・アルコールフリー※5・弱酸性

(3)「ジュレーム リラックス オーバーナイトケア ミルク ポケモンデザイン FO<洗い流さないヘアトリートメント>」120mL

・まるで“塗るシルクキャップ”のように、寝ている間も乾燥・摩擦から髪をまもる洗い流さないトリートメント。毛先まで均一に補正し、なめらかなストレートな仕上がりへ。

サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・無鉱物油

※4 シャンプーのみ

※5 ヘアトリートメントのみ

(1)・(2):同商品はシャンプー・ヘアトリートメント、単品での販売はしていません。

ジュレームブランドサイトURL:https://www.je-laime.com/

