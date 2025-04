ファンケルとセブン&アイ・ホールディングスは9月3日、共同開発スキンケアブランドの「セブンプレミアム ライフスタイル ボタニカル フォース」から、サンリオのキャラクター「シナモロール」とのコラボによる限定デザインの商品を数量限定で発売します。

3アイテムが「シナモロール」の限定デザインで登場

同ブランドは、セブン&アイグループ限定商品として展開するスキンケアブランドで、無添加処方とボタニカル成分にこだわったアイテムを用意しています。

今回のコラボは、発売10年目を記念したもので、「シナモロール」のパッケージデザインが登場します。

対象商品は、6つの役割を持つ多機能のシート状クレンジング「うるつる シートクレンジング」(5枚入り/272円)、植物由来の美容オイルで保湿しながら毛穴汚れを徹底オフする「うるつる オイルクレンジング」(95mL/1,188円)、天然ミネラルを含むクレイによる「つるつる クレイウォッシュ」(90g/935円)の3点。

また、9月21日と22日には、イトーヨーカドー新百合ヶ丘店にて発売10周年を記念したイベントを開催します。22日にはシナモロールが登場し、スペシャルゲストとのミニトークショーを予定しています。

商品概要

商品名:うるつる シートクレンジング(5枚入り)価格:272円

商品名:うるつる オイルクレンジング(95mL)価格:1,188円

商品名:つるつる クレイウォッシュ(90g)価格:935円

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652006

(フォルサ)