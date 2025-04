ウェルネス&ビューティブランドのPororoca(ポロロッカ)は8月20日~28日の期間に渋谷PARCO 1F POP UP SPACE“GATE”で、「Life&Beauty by JUN ONLINE」と国内外のビューティブランドをラインナップするPOP UP SHOPを合同開催します。

数量限定のトライアルキットを販売

今回のPOP UPでは、旅行やスポーツジムなどへの持ち運びや、Pororocaを初めて試してみたいという人向けにぴったりなトライアルキットを数量限定で販売します。

トライアルキットは、防水ポーチの中に、ADPローションやクリアリングソープのミニサイズや、マルチプロテクトバーム、マルチプロテクターがセットになっています。

数量限定 トライアルキット

価格:2,200円

【トライアルキット内容】

・ADPローション ミニサイズ(30mL)

・クリアリングソープ ミニサイズ(10g)

・マルチプロテクトバーム1回分(1g) ×2包

・マルチプロテクター1回分(2g) ×2包

※防水ポーチ付き

Life&Beauty by JUN ONLINEでは、定番人気のブランドから、取り扱いから間もない新ブランドまでラインナップ。

スキンケアやインナーウェア、ホームフレグランス、インテリア雑貨と幅広いカテゴリーを取り揃え、選りすぐりのアイテムを提案します。

さらに、Pororocaの商品を6,000円以上購入すると、会場限定のノベルティのポーチがもらえるほか、2,200円以上購入の上、SNSにて条件を満たした人にはミニサンプルセットのプレゼントも用意しています。

イベント概要

Pororoca POP UP SHOP at SHIBUYA PARCO

開催期間 : 8/20(火)〜8/28(水)

営業時間 : 11:00〜21:00

開催場所:渋谷PARCO 1F POP-UP SPACE “GATE”

住所 : 東京都渋谷区宇田川町15-1 1F

参加ブランド:Pororoca、O SKIN & HAIR、molvany、moss origin、versatile paris、NICENICE MOMENT、LAN、vadle、Luten、Melt、KOST KAMM、Bridget、MARIEJEANNE​ ​and more…

URL:https://pororoca-beauty.com/

(フォルサ)