常盤薬品工業は6月11日、メイクアップブランドのエクセルから「プロテクティブ UVリタッチパウダー」を限定発売します。

SPF50+ PA+++の高機能UVパウダー

同商品は、メイクの上からUVカットと美肌補正するリタッチパウダー。ふんわり軽やかなパウダーで余分な皮脂を素早く吸着させ、乾燥しにくいさらさらの仕上がりを実現します。

4つのフリー処方（合成着色料・鉱物油・界面活性剤・パラベンフリー）に加え、スクワランやセラミド、ビタミンC誘導体といった美容液成分も贅沢に配合。

さらに、ウォータープルーフ、テカリ抑制、毛穴色ムラカバー、石けんオフ、SPF50+ PA+++といった機能性にもこだわりました。

カラーは、自然な仕上がりのクリアベージュ。持ち運びしやすい鏡付きコンパクトと塗りやすい大判パフも特徴となっています。

商品概要

商品名：エクセル プロテクティブ UVリタッチパウダー

カラー：クリアベージュ

価格：1,980円

発売日：6月11日

（フォルサ）