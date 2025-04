THREE(スリー)は5月22日、ネイルコレクション「THREE 2024 Summer Collection」を発売します。

ネイルラッカーが進化。速乾性やベースコート不要の処方に

2014年の発売以来、絶妙なニュアンスカラーが人気を集めているスリーのネイルが今回リニューアル。

ロングラスティングと速乾性にくわえ、ベースコート不要で塗り重ねられる処方が取り入れられています。また、クリア、ミルキー、グレイッシュ、ヴィヴィッドなど高発色で多彩なカラーを展開。

カラーラインナップは、クリアイエロー「SKY’S EDGE」、ペールブルー「SKY WALKER」、エアリーグリーン「SKY SONG」、ペールグリーン「CLOUD SONG」、ダスティピンク「DUSKY DREAM」など全20種類です。

3色のトップコートも登場

ネイルラッカーの質感と色にニュアンスを与えたトップコートも登場。移り変わる空の空気感からインスパイアされた3つのシアーな色と上質なテクスチャーがアルガンオイルや指先にモードな印象を与えます。

アルガンオイルやシアバターなど爪を保護する有用成分も配合し、快適な使用感を実現させています。

カラーは、グロッシークリア「ORBITAL」、ダスティグレー「MOONGLOW」、ウォーミーピンク「NEW DAWN」の3種類。

商品概要

商品名(容量):THREE ネイルラッカー(7mL)価格:各2,420円

商品名(容量):THREE ネイルラッカー トップコート(7mL)価格:各2,420円

カラー:

THREE ネイルラッカー:01 SKY’S EDGE、02 SKY WALKER、03 SKY SONG、04 CLOUD SONG、05 DUSKY DREAM、06 UNIVERSAL PLAYER、07 SUNRISER、08 UNIVERSAL RHYTHM、09 SKY FIRE、10 PALE SHELTER、11 SKY PATROL、12 SPREAD WINGS、13 CLOUD DANCER、14 SHELTERING SYMPHONY、15 SKY DANCER、16 SKY RUNNER、17 SHELTERING SKY、18 SKY LAW、19 CELESTIAL SHELTER、20 MIDNIGHT SUN

THREE ネイルラッカー トップコート:01 ORBITAL、02 MOONGLOW、03 NEW DAWN

公式サイト:https://www.threecosmetics.com/

(フォルサ)