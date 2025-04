「北海道の朝を変え、世界が羨む北海道を創る。」をコンセプトに、食や健康、美容に関するプロダクトを開発、販売している北海道発のウェルネスブランド「MINDFULNESS BREAKFAST」は5月10日、若い女性を中心に人気を集めるイラストレーター「Kotoka Izumi」さんとの限定コラボパッケージの入浴剤を発売しました。

また5月17日より、日本で初使用となるラオスの無化学肥料有機栽培のCICAとCBDを使用した全身石鹸が POP UPにて発売開始となります。

「Kotoka Izumi」限定コラボパッケージの入浴剤が登場

「MINDFULNESS BREAKFAST」は、2023年12月にブランドをスタート。第一弾として発売された入浴剤「MOOR BATH ESSENCE」は天然由来成分87%で、北海道でも有名な“モール源泉”が73%配合、和漢エキス30種類以上、美容成分とミネラルなどのあたたまり成分が贅沢に入っている商品です。

今回は、販売開始から好評でオンラインストアやPOP UP STOREでも売り切れになっていた人気商品の入浴剤「MOOR BATH ESSENCE」(800ml)から、コンパクトサイズ(100ml)の商品「MINDFULNESS BREAKFAST × Kotoka Izumi」が限定発売。デザインを務めたのは、若い女性を中心に人気を集めるイラストレーター「Kotoka Izumi」さんです。

また、新商品として発売される全身用石鹸は、日本で初使用(※1)となるラオスの無化学肥料有機栽培のCICAと、USDAオーガニック認証取得CBDとコーラゲンを贅沢に使用した“ROSEMARY CICA + CBD SOAP”。フェアトレードにもつながる同アイテムをぜひ、試してみてはいかがでしょうか。

※1 2024年1月 自同社調べ。販売者(ダイマ)からの製品購入にあたり、製造プロセスおよび原料に関する事前調査の一環として

MINDFULNESS BREAKFAST × Kotoka Izumi

2023年12月に発売された、「MOOR BATH ESSENCE」(800ml)から、リピーターからの要望も多かったコンパクトサイズ(100ml)の商品が登場。トラベル用やお試し用、ギフトにもぴったりです。

中身がなくなっても既存の800mlの入浴剤から詰め替えて、ずっと使い続けていきたい商品です。

「MOOR BATH ESSENCE」(800ml)商品特徴

point(1) 発汗作用が期待できる

温浴効果成分の塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カリウム、塩化カルシウムなどのミネラルが入っており、発汗作用が期待できます。

point(2) 貴重な北海道の“モール源泉”を使用

世界でも希少な泉質で、豊富な植物性の有機物が含まれているため、肌がツルツルになることから美人の湯とも言われています。

point(3)「天然由来成分87% 」 が配合

モール源泉の他に和漢エキス30種類以上が入っており、肌が敏感な人でも使用できます。

point(4) プッシュ型の便利な入浴剤ボトル

800mlも入っている入浴剤は、入れてからお湯を溜めると、微量の泡が立ちます。

point(5) 香りはオリジナルブレンド精油

オレンジ&グレープフルーツをベースとした、朝でも夜でも、思いっきり深呼吸したくなるようなオリジナルの香りです。

入浴剤の限定パッケージのイラストデザインは「Kotoka Izumi」が担当

入浴剤の限定パッケージのイラストデザインを務めたのは「Kotoka Izumi」さん。パッケージのイラストは、「MINDFULNESS BREAKFAST」をイメージして、この商品のためだけにデザインしたものです。

▶︎Profile Kotoka Izumi | 和泉 琴華

1996年東京生まれ。2016年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。

SNSで若い女性を中心に人気を集める。「public tokyo」や「gelato piqué」など多くのアパレルブランドとコラボレーション、USJ20周年記念コラボアートを手掛けるなど若い女性を中心に人気を集め、多岐にわたって活躍している。

2020年8月には、IN Inc.を共同代表の中井と共に設立。

現在は自身のクリエイティブ制作とともに、アパレルブランド「Knuth Marf」のアートディレクターも務める。

商品概要

・「MINDFULNESS BREAKFAST × Kotoka Izumi」

●価格:3,500円(税別)

●容量:100ml

・「MINDFULNESS BREAKFAST × Kotoka Izumi」オリジナル巾着

●価格:4,000円(税込)

※5/17より限定発売

・「ROSEMARY CICA + CBD SOAP」

●価格:4,000円(税別)

●容量:80g

※5/17 POP UP より発売予定。(オンラインストアでの販売は現在準備中)

<POP UP>

・「Sana’s select item pop-up store 【37room】 in The JOHNSON STORE」

●住所:北海道札幌市中央区南1条西6丁目4-1 The JOHNSON STORE 2F

●日程 : 5月17日〜5月31日

●時間: 11:00〜17:00

公式サイト:https://easy-peasy.stores.jp/

