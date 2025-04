ロゼットは4月14日、角質ケアブランドのロゼットゴマージュから、サンリオのキャラクター「ポチャッコ」「シナモロール」とコラボしたオリジナルデザインの2商品をロゼット公式オンラインショップにて先行発売します。

各キャラがネームフレームから顔をのぞかせる限定デザイン

限定パッケージで登場するのは、「ロゼットゴマージュ クリアピール」と「ロゼットゴマージュ ブライトピール」の2商品。ギンガムチェック地をベースに、ネームフレームから顔をのぞかせる各キャラクターを描いた愛らしいデザインに仕上がりました。

「ロゼットゴマージュ クリアピール」では、「ポチャッコ Ver.」を展開。ネイビーカラーのギンガムチェック地に足跡を組み合わせたキュートなデザインとなっています。

「ロゼットゴマージュ ブライトピール」では、「シナモロール Ver.」を展開。イエローカラーのギンガムチェック地に星をあしらい、くまのぬいぐるみを取り入れています。

5月19日からは、全国のドラッグストア、バラエティショップでの販売も順次開始します。

商品概要

ロゼットゴマージュ クリアピール(数量限定デザイン)(ポチャッコ)

ロゼットゴマージュ ブライトピール(数量限定デザイン)(シナモロール)

価格:各550円

容量:各120g

発売日:先行発売:2025年4月14日、一般発売:2025年5月19日

URL:https://pasta.rosette.jp/

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655652

(フォルサ)