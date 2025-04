john masters organicsは4月17日より、ハローキティとのコラボレーションアイテムを限定発売します。

ハローキティデザインのリップカームやヘアブラシなどが登場

コラボレーションアイテムは、「リップカーム」(各1,980円)、「コンボパドルブラシ」(4,730円)、「コンボパドルブラシ ミニ」(4,180円)、「G&Nピュリファイングクレンザー N」(3,300円)。

「リップカーム」は、6種のオーガニック保湿オイルを配合したリップクリームです。今回は、ハローキティのイラストを採用した限定ギフトボックス入りで登場します。

グリーンを基調としたカラーを取り入れたオリジナルシトラスと、レッドを基調としたカラーによるラズベリーの2フレーバーを用意しました。

「コンボパドルブラシ」は、トルマリン配合のイオン毛と猪毛の混合ブラシ。ブラシ背面の中心部分に名前や好きな文字の刻印ができるのも特徴です。本体とパッケージに、ハローキティと双子の妹のミミィのイラストをあしらっています。

さらに、持ち運びしやすいミニサイズの「コンボパドルブラシ ミニ」も用意。ハローキティと友達のタイニーチャムが描かれたデザインとなっています。

「G&Nピュリファイングクレンザー N」は、メイク落としの性能と肌へのやさしさを両立したオイルクレンジングジェル。ハローキティと友達のジュディが並んだデザインとなっています。

商品概要

リップカーム(オリジナルシトラス)〈ハローキティ 限定デザイン〉 4g 1,980円

リップカーム(ラズベリー)〈ハローキティ 限定デザイン〉 4g 1,980円

コンボパドルブラシ〈ハローキティ 限定デザイン〉 4,730円

コンボパドルブラシ ミニ〈ハローキティ 限定デザイン〉4,180円

G&Nピュリファイングクレンザー N〈ハローキティ 限定デザイン〉 120g 3,300円

(C)’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660030

(フォルサ)